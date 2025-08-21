Как очистить москитную сетку, не снимая?

21.08.2025 | 15:32

Вопрос от интернет-пользователя

Трудно снимается москитная сетка с окна. Как ее почистить, оставив при этом на месте?

Ответ специалиста

Чтобы почистить оконную сетку, не снимая, потребуются: пульверизатор, жидкое мыло, сода, вода и тряпка.

В пульверизатор нужно налить примерно стакан воды, добавить ложку моющего средства, столько же пищевой соды и хорошо перемешать.

Затем раствор следует обильно нанести на всю поверхность сетки.

Чтобы смесь подействовала, необходимо подождать около получаса. По прошествии времени нужно протереть конструкцию тряпкой, смоченной чистой водой.