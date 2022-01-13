Общество

В Лопатинском районе накажут шофера, развлекшего сноубордиста

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В Лопатинском районе 61-летнему водителю грозит штраф за нарушение правил перевозки пассажиров.

Кадры с трактором, за который при помощи веревки зацепился мужчина на сноуборде, появились в группе пензенских автомобилистов соцсети «ВКонтакте» в среду, 12 января.

В ролике водитель делает знак сноубордисту и трогается с места. Через некоторое время трактор едет под горку, а мужчина на доске увеличивает скорость.

«Как люди развлекаются у нас в деревне», - прокомментировал видео автор.

Записью заинтересовались правоохранители. Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД, установлено, где были сделаны кадры, а также личность водителя. На нарушителя составили административный протокол, ему грозит штраф в 1 000 рублей.

«Уважаемые водители! При управлении транспортным средством с привязанными к нему санками или иными приспособлениями создается угроза безопасности дорожного движения. Подобные действия могут привести к трагическим последствиям, за что предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность», - предупредили жителей области в Госавтоинспекции.

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Источник — видео vk.com/sova_penza
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Гость||

Шофер трактора называется тракторист.

Гость||

бред

Гость||

Ну и прыть у Гаишников где не надо! А вот в Пензе их и не видно, и не слышно, особенно когда ПДД нарушают "крутые тачки" и "крутые пацаны".

Имя: Гость
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