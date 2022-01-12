Вместе с пенсиями будут проиндексированы и пособия: подробности

12.01.2022 | 21:21

В среду, 12 января, стало известно об увеличении ряда пособий. В Министерстве труда и социального развития России рассказали, что выплаты вырастут с 1 февраля 2022 года.

«Размер материнского капитала на первого ребенка составит 524,5 тыс. рублей, на второго ребенка - 693,1 тыс. рублей, если семья не получала материнский капитал на первого ребенка. А размер доплаты при рождении второго ребенка, если семья получала материнский капитал при рождении первого ребенка, составит 168,6 тыс. рублей», - рассказали в пресс-службе ведомства.

В Минтруде России подчеркнули, что теперь выплаты, в том числе и маткапитал, индексируются по уровню инфляции с 1 февраля.

«Пособия, компенсации и социальные выплаты, которые не связаны с размером прожиточного минимума, будут проиндексированы на 8,4%. Это материнский капитал, выплаты ветеранам, пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан, единовременное пособие при рождении ребенка, компенсации гражданам, подвергшимся радиоактивному воздействию, и другие меры социальной поддержки», - сообщили в министерстве.

Ранее в среду, 12 января, Владимир Путин во время совещания с членами кабинета министров озвучил процент, на который будет проиндексирована пенсия.

«Предлагаю проиндексировать пенсии чуть выше инфляции - сейчас она смотрится как 8,4% - на 8,6%, с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет. Прошу правительство в самое ближайшее время провести необходимые процедуры и принять решение», - заявил президент.