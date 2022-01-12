Коллектив ТРК «Наш дом» наградили в Законодательном собрании

12.01.2022 | 20:14

В главном зале Законодательного собрания вспомнили год минувший - по его итогам награждают журналистов, чаще и лучше других освещающих деятельность регионального парламента. Его председатель Валерий Лидин - один из популярных героев пензенского медиапространства.

«Я хочу вам сказать искреннее спасибо за эту работу. Надеюсь, что завершающий год VI созыва и пятый год Законодательного собрания будет таким же плодотворным», - выразил благодарность председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин.

Специальный приз вручили за победу в конкурсе «Признание», ежегодно проводимом Законодательным собранием. В номинации «За партнерское постоянство и преданность парламентской тематике» награда досталась коллективу телерадиокомпании «Наш дом» в лице ее генерального директора Татьяны Прошиной.

«Наверное, за все годы - самые теплые и добрые отношения и очень профессиональная работа по взаимодействию с депутатским корпусом Законодательного собрания. Я благодарю за конструктивное отношение и желаю вам успехов в дальнейшем», - произнес Валерий Лидин.

Немало добрых слов во время церемонии награждения от Валерия Лидина досталось Марине Стульниковой, которая в 2021 году неоднократно делала репортажи, связанные с работой парламента. Один из материалов в результате принес журналисту 11 канала благодарность Законодательного собрания области.

«Я думаю, поводом, чтобы отметили мой труд, послужил сюжет, который был посвящен дню рождения комсомола. Я питаю слабость к этой молодежной организации, потому что и сама когда-то была комсомольцем. Более того, я даже была членом школьного комитета ВЛКСМ и отвечала за культмассовый сектор, и, возможно, эти навыки мне пригодились и в моей профессии», - отметила корреспондент 11 канала Марина Стульникова.

Награждение провели накануне Дня российской печати.