«Академия Ростум» получила приз за организацию программ для детей

28.07.2025 | 10:00

19 июля в Йошкар-Оле прошло торжественное награждение победителей первой премии «Лидеры туриндустрии Приволжского федерального округа». Она организована Межрегиональной туристской ассоциацией «Приволжье» при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

«Академия Ростум» стала призером в номинации «Детский туризм». Вот уже 23 года каникулярные туры от организации выбирают тысячи детей со всей страны.

«Академия Ростум» - это сеть центров, которая специализируется на всестороннем образовании детей в возрасте от 1 года до 17 лет. Кроме каникулярных туров предлагается более 30 программ для развития предметных и универсальных навыков, а также субъектности учащихся. А новая школа «Академии Ростум» - первая частная организация в Пензе с лицензией и аккредитацией.

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