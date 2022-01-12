Общество

Главврач КИМа рассказал о «комплексе вседозволенности»

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По состоянию на среду, 12 января, в Пензенском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи, больше известном как больница КИМ, лечение проходят 477 человек, в том числе 396 - от коронавирусной инфекции. 31 пациент находится на ИВЛ.

Об этом рассказал главврач лечебного учреждения Сергей Рыбалкин. Он отметил, что в КИМ попадают люди, у которых тяжесть заболевания не ниже средней.

По словам главврача, если праздники пензенцы стремились провести дома, то с началом рабочих дней возможен подъем заболеваемости.

«У нас сегодня поступило 40 человек, из них 20 с ковидом, остальные с другими нозологиями. Но впереди у нас омикрон», - предупредил он.

Сергей Рыбалкин привел мнение специалистов, что заболевание омикроном протекает легче, чем другими штаммами. «По одной из теорий считается, что омикрон - это вырождение, переход в сезонную форму. Но его трансмиссивность очень высокая. Поэтому можно предположить, что будет высокая нагрузка на амбулаторное звено. А пациенты в возрасте 60+ будут подлежать госпитализации, потому что самое главное - как можно раньше начать лечение», - спрогнозировал он ситуацию.

Главврач КИМа напомнил, что вакцинированные от коронавируса пациенты болеют гораздо легче непривитых, а летальность среди них намного меньше - в десятки раз.

Однако ситуация осложняется тем, что, по мнению Рыбалкина, у некоторых привившихся людей появляется «комплекс вседозволенности»: они считают, что прививка полностью защитит их от заражения, и начинают пренебрегать мерами профилактики. В том числе летают за рубеж и привозят коронавирус оттуда.

«Сегодня поступило 11 привитых человек: 2 однократно - «Спутником Лайт» и 9 двукратно - «Спутником V». Но у них имеется масса побочных заболеваний, снижающих иммунитет. Да, привитые тоже будут болеть, но протекать болезнь будет намного легче, а главное - человек выживает», - подчеркнул он.

Сергей Рыбалкин рассказал, что лечение пациентов с COVID-19 обходится в огромные суммы. «Один препарат канакинумаб стоит 600 тысяч. А к нему нужна масса других лекарств. Представьте - миллион на одного человека. Или моноклональные тела: стоимость - 130 тысяч одно введение, а нужно два, то есть 260 тысяч!» - привел он стоимость препаратов.

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