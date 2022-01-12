Глава Заречного попросил горожан сообщать ему о нечищеных тротуарах

Вечером во вторник, 11 января, глава Заречного Олег Климанов обратился к местным жителям с просьбой о помощи в налаживании уборки снега.
Чиновник предупредил горожан о сильных снегопадах и попросил их сообщать о нерасчищенных территориях, чтобы он мог «владеть информацией» и «давать оперативные поручения коммунальным службам».
«Пишите здесь, на какие дороги, тротуары и дворы, по вашему мнению, надо обратить внимание в первую очередь», - обратился он к подписчикам со своих аккаунтов в социальных сетях.
Олег Климанов напомнил, что в новогодние праздники практически каждый день объезжал город, проверял, как убирают от снега дворы, дороги и тротуары.
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«Где-то убирали хорошо, а где-то приходилось исправлять ситуацию. В те места, на которые мне указывали зареченцы в социальных сетях, я выезжал лично», - рассказал глава города.
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А сам он на Луне живёт и не видит...