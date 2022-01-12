Общество

Глава Заречного попросил горожан сообщать ему о нечищеных тротуарах

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Вечером во вторник, 11 января, глава Заречного Олег Климанов обратился к местным жителям с просьбой о помощи в налаживании уборки снега.

Чиновник предупредил горожан о сильных снегопадах и попросил их сообщать о нерасчищенных территориях, чтобы он мог «владеть информацией» и «давать оперативные поручения коммунальным службам».

«Пишите здесь, на какие дороги, тротуары и дворы, по вашему мнению, надо обратить внимание в первую очередь», - обратился он к подписчикам со своих аккаунтов в социальных сетях.

Олег Климанов напомнил, что в новогодние праздники практически каждый день объезжал город, проверял, как убирают от снега дворы, дороги и тротуары.

«Где-то убирали хорошо, а где-то приходилось исправлять ситуацию. В те места, на которые мне указывали зареченцы в социальных сетях, я выезжал лично», - рассказал глава города.

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Источник — vk.com/klimanov59
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Гость||

А сам он на Луне живёт и не видит...

Гость||

А главе Пензы? пофиг ему?

Гость||

Сообщаем! Тротуары не чищены!

Гость||

ну вот наконец-то свежий подход в работе, молодец

Гость||

и он с лопатой будет выходить при получении сигнала?

Гость||

Подписался под своей некомпетентностью.

Гость||

ВСЕ!

Гость||

Город с гулькин нос! Пройдись и посмотри, хоть раз, что творится там! Только деньги хапать , а зад оторвать не хотят, руководители, тьфу!

Гость||

А у нас сосед алкаш загадил все тротуары-это сообщать?

Гость||

Гость писал(а):

> А сам он на Луне живёт и не видит...

Сам он по тротуарам не ходит - его служебная жоповозка возит.

Имя: Гость
Комментарий:

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