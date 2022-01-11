Общество

Зареченцам рассказали, где не стоит оставлять личный транспорт

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В Заречном сотрудники КБУ ежедневно чистят улицы от снега, а сотрудники дорожного надзора контролируют их работу. С начала года выдано уже 17 предписаний на устранение недостатков в содержании улично-дорожной сети.

Так, в понедельник, 10 января, выявлены снежные навалы на пешеходных переходах. Административную ответственность за это понесет должностное лицо.

Зареченских автолюбителей просят помочь в расчистке улиц и не парковать свои машины в местах, где планируются работы. Тем более что 12-13 января синоптики прогнозируют сильный снегопад и ветер с метелью и заносами на дорогах.

График работы спецтехники опубликовал портал «Заречье сегодня»:

- 11 января - проспект 30-летия Победы (от Комсомольской до Братской по четной стороне и от проспекта Мира до Комсомольской - по нечетной);

- 12 января - проспект 30-летия Победы (от улицы Ленина до Светлой);

- 13 января - Светлая улица;

- 14 января - Зеленая улица.

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Источник — фото news.zarpressa.ru
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