Общество

В Пензенской области ожидаются снегопады и перепады давления

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В Пензенской области в ближайшие дни ожидаются резкие перепады атмосферного давления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова.

«Атмосферное давление будет «скакать»: в середине недели оно будет низким, затем существенно повысится, а в конце недели снова понизится, причем в субботу - до значительно низких значений», - уточнил Синенков, говоря о регионах Поволжья.

Так, в Пензенской области вечером в понедельник, 10 января, атмосферное давление находилось в пределах нормы - 752 мм рт. ст. Ожидается, что уже в среду оно вырастет и будет немного выше обычного, а в пятницу сильно упадет - до 723-724 мм рт. ст.

«Это существенно ниже нормы. И только в субботу-воскресенье атмосферное давление вновь начнет повышаться», - пояснил Синенков.

До конца недели в регионах Поволжья ожидаются снегопады. Количество осадков будет значительным - до 10 мм. По данным Пензенского гидрометеоцентра, температура воздуха в ближайшие дни составит от -2 до -10 градусов.

«В некоторых регионах температура будет на два-три градуса выше средних многолетних значений. Незначительное повышение температуры ожидается в середине недели преимущественно в Среднем Поволжье, и оно будет непродолжительным. Преобладать будет облачная погода», - добавил ведущий специалист центра погоды «Фобос».

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Гость||

Скоро СТРИТ?

Гость||

Весной

Гость||

осадки до 10 мм? Целый сантиметр навалит, ужас)

Гость||

Гость писал(a):

осадки до 10 мм? Целый сантиметр навалит, ужас)
Учите матчасть и готовьте лопату)

Гость||

А весна скоро?

Гость||

Гость писал(a):

Целый сантиметр навалит, ужас)

Учите матчасть и готовьте лопату)

Да, дурочке неведомо что 10 мм талой воды это из 15-30 см снежного покрова выйдет

Имя: Гость
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