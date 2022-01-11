В Пензенской области ожидаются снегопады и перепады давления

11.01.2022 | 10:06

В Пензенской области в ближайшие дни ожидаются резкие перепады атмосферного давления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова.

«Атмосферное давление будет «скакать»: в середине недели оно будет низким, затем существенно повысится, а в конце недели снова понизится, причем в субботу - до значительно низких значений», - уточнил Синенков, говоря о регионах Поволжья.

Так, в Пензенской области вечером в понедельник, 10 января, атмосферное давление находилось в пределах нормы - 752 мм рт. ст. Ожидается, что уже в среду оно вырастет и будет немного выше обычного, а в пятницу сильно упадет - до 723-724 мм рт. ст.

«Это существенно ниже нормы. И только в субботу-воскресенье атмосферное давление вновь начнет повышаться», - пояснил Синенков.

До конца недели в регионах Поволжья ожидаются снегопады. Количество осадков будет значительным - до 10 мм. По данным Пензенского гидрометеоцентра, температура воздуха в ближайшие дни составит от -2 до -10 градусов.

«В некоторых регионах температура будет на два-три градуса выше средних многолетних значений. Незначительное повышение температуры ожидается в середине недели преимущественно в Среднем Поволжье, и оно будет непродолжительным. Преобладать будет облачная погода», - добавил ведущий специалист центра погоды «Фобос».