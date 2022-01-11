В Кузнецке попрощаются с Дедом Морозом до следующей зимы

В четверг, 13 января, в Кузнецке отпразднуют старый Новый год и простятся с Дедом Морозом.
В 17:00 на центральной площади города всех будут ждать Дедушка, Снегурочка и другие сказочные персонажи. Этот праздник завершит череду новогодних и рождественских мероприятий.
21 декабря у главной елки открылся детский зимний городок «Кузнецк новогодний», и с этого дня центральная площадь стала основным местом проведения праздничных мероприятий в дни каникул.
Как сообщили в пресс-службе администрации города, несмотря на то что кузнечане распрощаются с Дедом Морозом, новогодняя елка по традиции останется на площади до конца января.
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А в Пензе не! Дед Мороз на весь год у нас арендован, пусть отрабатывает, бородач!