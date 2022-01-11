В Кузнецке попрощаются с Дедом Морозом до следующей зимы

11.01.2022 | 13:05

В четверг, 13 января, в Кузнецке отпразднуют старый Новый год и простятся с Дедом Морозом.

В 17:00 на центральной площади города всех будут ждать Дедушка, Снегурочка и другие сказочные персонажи. Этот праздник завершит череду новогодних и рождественских мероприятий.

21 декабря у главной елки открылся детский зимний городок «Кузнецк новогодний», и с этого дня центральная площадь стала основным местом проведения праздничных мероприятий в дни каникул.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, несмотря на то что кузнечане распрощаются с Дедом Морозом, новогодняя елка по традиции останется на площади до конца января.