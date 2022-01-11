Общество

В Кузнецке попрощаются с Дедом Морозом до следующей зимы

Печать

В четверг, 13 января, в Кузнецке отпразднуют старый Новый год и простятся с Дедом Морозом.

В 17:00 на центральной площади города всех будут ждать Дедушка, Снегурочка и другие сказочные персонажи. Этот праздник завершит череду новогодних и рождественских мероприятий.

21 декабря у главной елки открылся детский зимний городок «Кузнецк новогодний», и с этого дня центральная площадь стала основным местом проведения праздничных мероприятий в дни каникул.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, несмотря на то что кузнечане распрощаются с Дедом Морозом, новогодняя елка по традиции останется на площади до конца января.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — фото gorodkuzneck.ru
0
0
0
0
 
Гость||

А в Пензе не! Дед Мороз на весь год у нас арендован, пусть отрабатывает, бородач!

Гость||

А когда с другим дедом распрощаются кузнечане, из мерии который? Меее!

Гость||

не робота это прощание с золотым

Гость||

не робята это с золотым прощание

Гость||

Сирожа, геть!

Гость||

Хорошо бы со всеми, сами знаете какими, дедА ми попрощаться, аминь

Гость||

Дед мороз умер

Гость||

Гость писал(a):

Хорошо бы со всеми, сами знаете какими, дедА ми попрощаться, аминь
Во славу Божью

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте