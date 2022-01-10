Общество

В Пензенской области сельчан научат правилам здорового образа жизни

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В Пензенской области объявлен старт проекта «Здоровое село». Его цель - научить жителей сел региона правилам здорового образа жизни, уведомить их о факторах риска, способствующих сокращению трудоспособности и жизни.

Выездная бригада медиков проведет прием в фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях. Специалисты определят массу тела сельчан, измерят им артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина в крови.

Кроме того, будут проводиться спирометрия (определяется скорость воздуха, вдыхаемого и выдыхаемого легкими), пульсоксиметрия (степень насыщения крови кислородом), измерение внутриглазного давления.

«Для регистрации электрофизиологической деятельности сердца будет задействована компьютеризированная система скрининга (кардиовизор). Газоанализатор определит концентрацию угарного газа в выдыхаемом воздухе, что позволит выявить степень негативного воздействия углекислого газа на работу дыхательной системы», - рассказали в пресс-службе областного минздрава.

После обследования врач даст рекомендации о том, как сохранить здоровье.

Первыми участниками проекта «Здоровое село» станут жители Пензенского района. Начиная с 12 января каждую среду медики будут консультировать их с 9:00 до 13:00 по такому графику: 12-е число - амбулатория Богословки, 19-е - Засечного, 26-е - Золотаревки.

Прийти на обследование могут все желающие.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Кроме того, будут проводиться спирометрия
А для сельчан спиртометрия не предусмотрена?

ЗОЖ на селе: сидит трезвый, здоровый мужик у окна и считает ворон.

Гость||

Сам факт жизни в России- уже не ЗОЖ

Гость||

А на отдых, как в те времена, когда Россия стояла на коленях, бесплатно на лучшие курорты Мира сельчан не хотят отправить отдыхать? Ведь благодаря чуткому, уже почти 23 летнему правлению нашего кормчего, Россия с колен уже встала! Или в сёлах и деревнях дороги везде как в загневающем Западе сделать? Может в деревнях и сёлах цены в магазинах раза в 2 снизят хотя-бы? Не? Это другое?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Специалисты определят массу тела сельчан
привес отвес как на убой. Зачем вам вес? Здоровье от этого не зависит.

Как и попы заботятся о потенциальных поставщиках бабла через аптеки.

Гость||

Название то какое громкое. А по факту измерят скорость воздуха у трех, прибрежных с Пензой, сел. В остальной области так все и останется без изменений.

Гость||

Учителя хрЕновы

Имя: Гость
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