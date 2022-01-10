В Пензенской области сельчан научат правилам здорового образа жизни

10.01.2022 | 17:10

В Пензенской области объявлен старт проекта «Здоровое село». Его цель - научить жителей сел региона правилам здорового образа жизни, уведомить их о факторах риска, способствующих сокращению трудоспособности и жизни.

Выездная бригада медиков проведет прием в фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях. Специалисты определят массу тела сельчан, измерят им артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина в крови.

Кроме того, будут проводиться спирометрия (определяется скорость воздуха, вдыхаемого и выдыхаемого легкими), пульсоксиметрия (степень насыщения крови кислородом), измерение внутриглазного давления.

«Для регистрации электрофизиологической деятельности сердца будет задействована компьютеризированная система скрининга (кардиовизор). Газоанализатор определит концентрацию угарного газа в выдыхаемом воздухе, что позволит выявить степень негативного воздействия углекислого газа на работу дыхательной системы», - рассказали в пресс-службе областного минздрава.

После обследования врач даст рекомендации о том, как сохранить здоровье.

Первыми участниками проекта «Здоровое село» станут жители Пензенского района. Начиная с 12 января каждую среду медики будут консультировать их с 9:00 до 13:00 по такому графику: 12-е число - амбулатория Богословки, 19-е - Засечного, 26-е - Золотаревки.

Прийти на обследование могут все желающие.