Общество

В Пензе за некачественную уборку снега составили 53 акта

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«Горожане хотят нормальных условий жизни в городе, а не так, чтобы выходить, попадать в месиво, падать, ломать себе руки-ноги», - заявил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Последствия первых январских снегопадов, которые не успели устранить в период праздников, необходимо ликвидировать в кратчайшие сроки. Об этом шла речь на оперативном совещании в правительстве области. Многочисленные жалобы от населения не остались без внимания главы региона.

Нарекания пензенцев связаны с уборкой в жилых кварталах, особенно в спальных районах. В некоторых дворах ни пройти ни проехать. В таких побывали с инспекцией сотрудники муниципалитета и областного министерства ЖКХ.

«Проводились рейды, было обследовано за этот период 470 придомовых территорий многоквартирных домов на предмет уборки от снега и наледи управляющими компаниями и ТСЖ. Составили 53 акта за несоблюдение обязательств и требований по уборке», - сообщил министр ЖКХ и ГЗН Пензенской области Михаил Панюхин.

«Давайте наводить порядок. Хватит. Уже отлицензировали городскую управляющую компанию, начинаем жилой фонд забирать у лишенных лицензий управляющих компаний, переводить в муниципальную управляющую компанию и организовывать нормальную работу, укреплять ее в том числе технически», - отметил Олег Мельниченко.

Говорили на планерке и об аварийных ситуациях на водопроводных и тепловых сетях. ЧП коммунального характера возникали, но обошлось без серьезных отключений. В Лунине дала о себе знать старая водопроводная ветка.

«Там серьезная проблема у нас была - труба, построенная еще в конце 70-х годов. Мы вчера ее в принципе отремонтировали, но буквально через два часа опять произошел порыв», - пояснил глава администрации Лунинского района Алексей Атясов.

Протяженность линии больше километра. Ремонт даст лишь временный результат. Для того чтобы проблему со старыми коммуникациями устранить, необходимо полностью заменить участок водопровода. Потребуется подготовить проектно-сметную документацию и подать заявку на участие в программе.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Составили акты, а потом вытерли ими кое-что, и делу конец!

Гость||

И что значат сея акты? Кого уволили?

Гость||

Какие УК лешили лицензий огласите весь список? мне даже смешно

Гость||

Красивый какой)

Гость||

Пантюхин очередной отчёт состряпал! А реальной работы нет! Он только может отчёты писать. Пусть сам идёт с лопатой дворы чистить! Одна болтовня от него. Сколько он Ук оштрафовал за эти дни??? Развалил жкх, теперь до гжи добрался. Никого он не оштрафовал и не лишил лицензии. Он не знает, как это делается.

Гость||

Давно пора наладить работу уборки внутриквартальных и внутридворовых дорог...на западной по ул.Попрва, ул.Ленинградской,ул.Пацаева,ул.Мира постоянно ужас ...дороги вообще редко чистят ,а сосульки какие здоровые на крышах висят...затем ужасная уборка дорог внутри лворов в Октябрьском районе города ,на шуисте...в Терновка в домах старой застройки и в частном секторе...правильно губернатор сказал хватит смотреть на данный бардак творящийся во дворах и на пехэшеходных тротуарах..пора заняться очисткой от снега..

Гость||

Наконец то начнут пешеходные тротуары очищать от снежной каши вдоль городских магистралей в Пензе...

Гость||

Ужасно во дворах чистят снег на ул.Толстого, ул.Пионерская -ул.Дунаевка...а на ул.Ладодская и ул.Лядова вообще плохо чистят во дворах снег...

Имя: Гость
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