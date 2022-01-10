Пензенцам рассказали о новых штрафах за нарушения ПДД

10.01.2022 | 19:56

Превысил скорость больше чем на 60 километров в час или выехал на встречную полосу - за подобные нарушения с 10 января 2022 года водитель может оказаться в колонии. Уголовная ответственность введена для лихачей, которых уже ловили за несоблюдение правил дорожного движения. Имеются в виду лица, неоднократно оштрафованные и лишенные права управления транспортными средствами.

«Предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 200 000 до 300 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет», - пояснил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

Также статья предусматривает обязательные, принудительные и исправительные работы. Максимальное наказание составляет три года лишения свободы.

Вскоре автолюбителям могут грозить и другие новые штрафы, например за так называемое опасное вождение. Этот момент обозначен в свежей редакции Кодекса об административных правонарушениях.

Автоинструктор Егор Егоров выступает за введение наказания за агрессивное поведение на дороге, вот только не вполне понимает, как инспекторы будут фиксировать такие факты.

«Я точно не могу сказать, каким образом юридически можно оштрафовать водителя. Никто же не знает, с какой целью я это делаю. Может, я хочу повернуть в повороте направо», - отметил Егор Егоров.

Он за рулем больше 20 лет. За это время 22 раза становился участником ДТП. 16 из них - когда ехал с учениками на борту. Вины Егора ни в одном не было. И все же положительную тенденцию автоинструктор отмечает: водить пензенцы в последние годы стали гораздо аккуратнее.