За 11 месяцев в регионе умерло 23,5 тысячи жителей

09.01.2022 | 14:37

В Пензенской области в ноябре умерло 2 730 жителей. Это на 543 больше, чем за аналогичный месяц минувшего года (2 178).

Такие данные обнародовал Росстат.

В последний месяц осени в регионе зарегистрировано рождение 756 детей, что на 54 больше, чем в ноябре 2020 года (702).

Естественная убыль населения - 1 974. В ноябре 2020-го данный показатель составил 1 485 человек.

По сравнению с последним осенним месяцем 2020 года в области уменьшилось число браков и возросло количество разводов. Так, в ноябре 2021-го отношения зарегистрировали 396 пар (407 - в 2020-м), расторгли союз - 420 (385 - в 2020-м).

Всего с января по ноябрь в регионе скончалось 23 553 человека (20 263 - за тот же период 2020-го), родилось 8 611 (8 800), естественная убыль населения составила 14 942 (11 463).