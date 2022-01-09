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Общество

За 11 месяцев в регионе умерло 23,5 тысячи жителей

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В Пензенской области в ноябре умерло 2 730 жителей. Это на 543 больше, чем за аналогичный месяц минувшего года (2 178).

Такие данные обнародовал Росстат.

В последний месяц осени в регионе зарегистрировано рождение 756 детей, что на 54 больше, чем в ноябре 2020 года (702).

Естественная убыль населения - 1 974. В ноябре 2020-го данный показатель составил 1 485 человек.

По сравнению с последним осенним месяцем 2020 года в области уменьшилось число браков и возросло количество разводов. Так, в ноябре 2021-го отношения зарегистрировали 396 пар (407 - в 2020-м), расторгли союз - 420 (385 - в 2020-м).

Всего с января по ноябрь в регионе скончалось 23 553 человека (20 263 - за тот же период 2020-го), родилось 8 611 (8 800), естественная убыль населения составила 14 942 (11 463).

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Гость||

Регион динамично развивается в ногу со всей страной.

Гость||

Вяжутся ли эти цифры катастрофической убыли с мантрами о том, что "наша стратегическая задача" - сбережение народа? И бессмысленно это объяснять тем, кто там наверху так считает.

Минус 15 000 человек за год. Пандемия внесла, конечно, свой страшный вклад. Но она не была решающей в этих цифрах.

Гость||

Гость писал(a):

Регион динамично развивается в ногу со всей страной.
Пора строить крематорий!!!

Гость||

Где то в мире бывают такие цифры в мирное время?

Имя: Гость
Комментарий:

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