В Заречном колокола нового храма могут зазвонить на Пасху

09.01.2022 | 13:52

В Заречном завершается строительство колокольни храма Серафима Саровского. Он возводится уже более 10 лет.

Как сообщает портал «Заречье сегодня», планируется, что в звоннице будет 12 колоколов, семь из них оплачены.

«Чем больше колокол, тем он дороже. К тому же по сравнению с прошлым годом сильно выросли цены не только на стройматериалы, но и на услуги литейщиков. Поэтому самый большой, двенадцатый колокол станет поистине народным. Весом 820 кг, он обойдется в 1,7 млн рублей. На его оплату пойдут пожертвования из кружек и средства организаций, которые участвуют в сборе», - цитирует портал иерея Виктора Сторожева.

Завершить строительство колокольни хотят в апреле. Горожане впервые услышат звон, идущий от нового храма, на Пасху.

На данный момент специалисты полностью возвели алтарную часть будущей церкви, наполовину готова центральная. В ближайшее время бригады начнут собирать купола и барабаны, смонтируют кресты.

Ранее стало известно, что в 2021 году зареченцы пожертвовали на строительство храма более 570 000 рублей. В общей сложности с 2010 года горожане опустили в кружки, установленные в 20 местах, около 20 млн рублей. На завершение работ по возведению культового сооружения потребуется еще 30 млн рублей.