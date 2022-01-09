Сетевое издание|18+|Воскресенье|9 янв 2022|15:24
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
-6oC
Завтра | Облачно |

Общество

В Заречном колокола нового храма могут зазвонить на Пасху

Печать

В Заречном завершается строительство колокольни храма Серафима Саровского. Он возводится уже более 10 лет.

Как сообщает портал «Заречье сегодня», планируется, что в звоннице будет 12 колоколов, семь из них оплачены.

«Чем больше колокол, тем он дороже. К тому же по сравнению с прошлым годом сильно выросли цены не только на стройматериалы, но и на услуги литейщиков. Поэтому самый большой, двенадцатый колокол станет поистине народным. Весом 820 кг, он обойдется в 1,7 млн рублей. На его оплату пойдут пожертвования из кружек и средства организаций, которые участвуют в сборе», - цитирует портал иерея Виктора Сторожева.

Завершить строительство колокольни хотят в апреле. Горожане впервые услышат звон, идущий от нового храма, на Пасху.

На данный момент специалисты полностью возвели алтарную часть будущей церкви, наполовину готова центральная. В ближайшее время бригады начнут собирать купола и барабаны, смонтируют кресты.

Ранее стало известно, что в 2021 году зареченцы пожертвовали на строительство храма более 570 000 рублей. В общей сложности с 2010 года горожане опустили в кружки, установленные в 20 местах, около 20 млн рублей. На завершение работ по возведению культового сооружения потребуется еще 30 млн рублей.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — фото news.zarpressa.ru
0
0
0
0
 
Гость||

А грузовик на фото прошёл тех осмотр ?

Гость||

за чей счет эти работы выполняются и какая прибыль прогнозируется?

Гость||

Какая рентабельность данного объекта ?

Гость||

Зачем поповская новость на светском сайте? Это не школа,детский сай или дворец культуры(которые отнимает у детей РПЦ как ДК Дзержинского).

У большинства жителей города такие новости вызывают чувство брезгливости...

Гость||

Как жалко уничтоженные деревья

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте