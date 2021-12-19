В Заречном последний раз в этом году опустошили жертвенные кружки

19.12.2021 | 11:27

14,5 млн рублей собрали зареченцы в 2021 году на строительство храма во имя преподобного Серафима Саровского. Об этом сообщается на сайте администрации города.

14 декабря состоялась последняя в уходящем году выемка денег из жертвенных кружек, установленных во всех храмах города, а также в некоторых организациях, торговых центрах и магазинах. В общей сложности было извлечено 351 929 рублей. Всего же в 2021-м зареченцы опустили в кружки 577 374 рубля.

Значительные средства пожертвовали на храм различные представители предпринимательского сообщества и частные лица.

«Желающие могли внести свой вклад в благое дело и другими способами. В частности, ряд муниципальных и коммерческих предприятий предоставили технику, которая была задействована в проведении работ», - сообщили в пресс-службе мэрии Заречного.

Деньги на храм Серафима Саровского начали собирать в 2010 году. Возведение стен планируют закончить к весне. Затем рабочие приступят к отделке помещений. По предварительной оценке, на завершение строительства потребуется еще 30 миллионов рублей.