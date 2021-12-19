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Общество

В Заречном последний раз в этом году опустошили жертвенные кружки

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14,5 млн рублей собрали зареченцы в 2021 году на строительство храма во имя преподобного Серафима Саровского. Об этом сообщается на сайте администрации города.

14 декабря состоялась последняя в уходящем году выемка денег из жертвенных кружек, установленных во всех храмах города, а также в некоторых организациях, торговых центрах и магазинах. В общей сложности было извлечено 351 929 рублей. Всего же в 2021-м зареченцы опустили в кружки 577 374 рубля.

Значительные средства пожертвовали на храм различные представители предпринимательского сообщества и частные лица.

«Желающие могли внести свой вклад в благое дело и другими способами. В частности, ряд муниципальных и коммерческих предприятий предоставили технику, которая была задействована в проведении работ», - сообщили в пресс-службе мэрии Заречного.

Деньги на храм Серафима Саровского начали собирать в 2010 году. Возведение стен планируют закончить к весне. Затем рабочие приступят к отделке помещений. По предварительной оценке, на завершение строительства потребуется еще 30 миллионов рублей.

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Источник — фото www.zarechny.zato.ru
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Гость||

Опустошили? Это слово означает разорить, погубить, уничтожить, привести в запустение. Автор учите русский язык!

Гость||

Да знают они,что пишут.Для привлечения внимания такие заголовки.Не они одни такие.

Гость||

Храм , это не школу или больницу или цирк для детей построить. Тут никаких псд, конкурсов и согласований не надо. Вмиг возведут, да качественно.

Гость||

Цивилизованные страны все для улучшения качества жизни народа делают, а у нас для загробной жизни. Одни церква, мемориалы да кресты по всей стране.

Гость||

14,5млн и ещё 30 млн.надо для храма! Это Тадж- Махал что-ли строить хотят. Или по карманам часть распихают обязательно. Церквей понастроили, а мораль падает. Для молодёжи строить надо центры развития.

Имя: Гость
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