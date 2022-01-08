Общество

В Пензе волонтеры устроили праздник особенным детям

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Татьяна Шумилина впервые исполнила роль Снегурочки. Миссия ответственна вдвойне: встретили ее дети с ограниченными возможностями здоровья.

«Каждому ребенку хочется праздника. Мы решили попробовать заложить в них праздничное настроение», - пояснила учащаяся Пензенского колледжа транспортных технологий.

По закону новогоднего жанра Дедушка должен немного опоздать, его нужно звать особо. Он обязательно придет, да не с пустыми руками.

В роли «Волшебников добра» (так называется это праздничное мероприятие) выступили волонтеры Пензенского колледжа транспортных технологий. В 2021 году они собирали подарки для ребят из онкологического диспансера и социального интерната в Кичкилейке. В 2022-м начинание решили продолжить. Более того, активисты захотели порадовать еще и детей из проекта «Умный дом».

«Было предложено студентам, родителям, педагогам принять участие, то есть просто принести новогодние кульки, сдать в наш штаб, а мы после этого направим. Размещали рекламу в социальных сетях», - рассказал руководитель социально-молодежной службы колледжа «Феникс» Юрий Годяев.

Активистов поддержали строительная компания и областная библиотека для детей и юношества.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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И снегурка особенная?

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