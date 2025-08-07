Происшествия

Водителей, ехавших 5 августа по М-5, просят проверить видеорегистраторы

Печать
Telegram

Волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» просят водителей, чьи автомобили оснащены видеорегистраторами, помочь в поиске 74-летней Татьяны Михайловны Жданенковой (Ермаковой).

Она пропала 5 августа.

«Большая просьба к водителям, которые проезжали 5 августа с 11:00 до 18:00 по ФАД М-5 «Урал» мимо Пензы в сторону Москвы, а также по дороге Р-158 от М-5 в сторону Республики Мордовии: пожалуйста, просмотрите записи регистраторов! Возможно, видео с вашего регистратора поможет найти человека. Татьяна Михайловна страдает потерей памяти и не сможет сама вернуться домой», - говорится в тексте, распространяемом волонтерами.

Всю информацию можно сообщать по телефону горячей линии поискового отряда «ЛизаАлерт» 8 (800) 700-54-52.

Рост пропавшей Татьяны Жданенковой - 154 см, телосложение худощавое, волосы седые, глаза карие. В день исчезновения она была одета в желтую кофту с коричневыми рукавами и черные штаны, обувь - белые кроссовки.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте