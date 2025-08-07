Водителей, ехавших 5 августа по М-5, просят проверить видеорегистраторы

07.08.2025 | 18:00

Волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» просят водителей, чьи автомобили оснащены видеорегистраторами, помочь в поиске 74-летней Татьяны Михайловны Жданенковой (Ермаковой).

Она пропала 5 августа.

«Большая просьба к водителям, которые проезжали 5 августа с 11:00 до 18:00 по ФАД М-5 «Урал» мимо Пензы в сторону Москвы, а также по дороге Р-158 от М-5 в сторону Республики Мордовии: пожалуйста, просмотрите записи регистраторов! Возможно, видео с вашего регистратора поможет найти человека. Татьяна Михайловна страдает потерей памяти и не сможет сама вернуться домой», - говорится в тексте, распространяемом волонтерами.

Всю информацию можно сообщать по телефону горячей линии поискового отряда «ЛизаАлерт» 8 (800) 700-54-52.

Рост пропавшей Татьяны Жданенковой - 154 см, телосложение худощавое, волосы седые, глаза карие. В день исчезновения она была одета в желтую кофту с коричневыми рукавами и черные штаны, обувь - белые кроссовки.