В Пензе пропала 17-летняя девушка-подросток

12.08.2025 | 22:01

В Пензе ищут 17-летнюю Елизавету Алексеевну Сотину. 9 августа она вышла из дома и не вернулась, с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Во вторник, 12-го числа, ориентировку на девушку распространили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».

Рост Елизаветы - 170 сантиметров, телосложение нормальное, волосы русые, глаза карие.

В день исчезновения на ней были черная толстовка с капюшоном, черные брюки и светлые кроссовки.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный)», - обратились к населению волонтеры.