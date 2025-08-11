В Заречном родственники и волонтеры ищут 5-летнего ребенка

11.08.2025 | 17:52

В Заречном ищут 5-летнего Кирилла Стенина. В понедельник, 11 августа, мальчик вышел из дома и потерялся.

В тот же день ориентировку на ребенка распространили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».

Рост Кирилла - 110 сантиметров, телосложение среднее, волосы светло-русые, глаза карие.

В день исчезновения на нем были серо-голубая футболка с рисунком, серые шорты и светлая обувь.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный)», - обратились к населению волонтеры.