В Заречном родственники и волонтеры ищут 5-летнего ребенка

В Заречном ищут 5-летнего Кирилла Стенина. В понедельник, 11 августа, мальчик вышел из дома и потерялся.
В тот же день ориентировку на ребенка распространили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».
Рост Кирилла - 110 сантиметров, телосложение среднее, волосы светло-русые, глаза карие.
В день исчезновения на нем были серо-голубая футболка с рисунком, серые шорты и светлая обувь.
«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный)», - обратились к населению волонтеры.
