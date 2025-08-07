В Кузнецке пропал 71-летний Петр Саяфонов

07.08.2025 | 08:56

В Пензенской области разыскивается 71-летний житель Кузнецка Петр Николаевич Саяфонов. 6 августа он вышел из дома и не вернулся.

В тот же вечер ориентировку на мужчину распространили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт». Они утверждают, что у пропавшего возможна потеря памяти.

Рост Петра Саяфонова - 175 сантиметров, телосложение нормальное, волосы седые, глаза серые.

В день исчезновения на нем, предположительно, были рубашка, синие штаны и черные кроссовки.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный)», - обратились к населению волонтеры.