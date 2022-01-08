Общество

В Пензе прошел творческий вечер народной артистки Галины Репной

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В Пензе состоялась творческая встреча актрисы драматического театра с почитателями ее таланта. Все собрались в Музее одной картины.

«Думаю, зритель знает обо мне уже все. Я нового ничего не скажу, просто хочу почитать стихи и посмотреть, как будут слушать. И сказать, что я жива и здорова и чтобы приходили в театр», - отметила народная артистка России Галина Репная.

Вечер решили организовать после презентации фильма «Грусть, разлитая в природе». 40-минутное видео посвящено шедевру Левитана «Тишина». Полотно доставили из Русского музея в Пензу в конце ноября 2021 года и специально к показу сняли документально-художественную картину, где одну из ролей играет Репная.

«Я бесконечно благодарна за то, что она согласилась принять участие в фильме. Она сыграла роль старушки, которая однажды увидела Левитана, увидела, как он пишет, и подарила ему монетку-оберег. Эту монету он хранил всю жизнь», - рассказала режиссер фильма Лариса Трушина.

«Многие из посетителей музея высказывали желание встретиться с актерами, которые участвовали в съемках фильма. Игрой они просто очарованы! Поэтому мы решили, что совсем неплохо в нашем уютном камерном зале устраивать встречи актеров и зрителей», - пояснила заведующая Музеем одной картины Екатерина Фокина.

Следующий творческий вечер состоится в феврале. Пензенцы смогут пообщаться с Натальей Старовойт.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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Гость||

На поседнем фото старушка Репная?

Гость||

Уважаю и люблю Галину Репную! А казаков там совместно с Соколовым все сводят до минус бесконечности, тьфу, смотреть тяжко постановки последние! Уйдёт Репная и её современники. И кирдык ДТ, аминь…

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