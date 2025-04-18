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Культура

В «Тарханах» в 2025 году отреставрируют барский дом

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В музее-заповеднике «Тарханы», где провел детские годы известный поэт и писатель Михаил Лермонтов, в 2025 году отреставрируют барский дом.

Электронный аукцион по поиску подрядчика стартовал на портале госзакупок 16 апреля. Начальная (максимальная) цена контракта, который заключат с победителем, - 2 млн 945 тысяч 156 рублей 2 копейки.

В мемориальном здании, расположенном на улице Бугор в селе Лермонтово Белинского района, необходимо воссоздать металлические и деревянные конструкции и детали, а также декоративно-художественную, штукатурную отделку и архитектурно-лепной декор.

Подрядчик должен привлечь к работам реставраторов металлических конструкций, памятников деревянного зодчества, декоративно-художественных покрасок и специалиста по реставрации и консервации на объектах культурного наследия.

Все должно быть готово до 1 октября.

В прошлом году к 210-летию со дня рождения Михаила Лермонтова, которое отмечалось 15 октября, музей-заповедник «Тарханы» организовал реставрацию одного из самых раритетных экспонатов - картины «Кавказский вид возле селения Сиони» кисти поэта.

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