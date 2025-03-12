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Общество

В пензенской школе проводят платную выставку о войне

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Организация в актовом зале пензенской школы № 65/23 выездной выставки, посвященной 80-летию Великой Победы, пришлась по душе родителям не всех учеников. Мать одного из них рассказала о своих сомнениях редакции PenzaInform.ru.

«В школе № 65/23 проводят выставку по событиям Великой Отечественной войны. Выставка проводится в актовом зале школы, обязательна к посещению всеми учениками. Стоимость - 350 рублей. Получается, мы платим за патриотизм? Никаких чеков, билетов не выдают, деньги собирают через учителей, которых заставляют всем этим заниматься» - заявила женщина.

В школе прокомментировали ситуацию. О выставке и организационных моментах рассказала заместитель директора Ольга Ежова.

По ее словам, в учебном заведении составлен план мероприятий, приуроченных к юбилею Великой Победы. Большинство из них бесплатны, так как проводятся силами учителей. Выставка же действительно платная, это выездной музей истории Великой Отечественной войны с экскурсией (услугу предоставляет индивидуальный предприниматель).

Такой формат выбрали, чтобы не пришлось вывозить детей и избежать траты времени и дополнительных расходов на дорогу.

«В рамках выездного музея в зале установлен блиндаж, размещены макеты оружия, приближенные к настоящему, форма солдат, предметы их обихода», - перечислила Ольга Ежова.

Она подчеркнула, что экскурсия не является обязательной. Так, от одного из классов на нее заявились всего 7 человек.

Что касается билетов, то заместитель директора заверила, что в обязательном порядке передаст их родителям через классных руководителей.

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