В Никольске закроют музей стекла и хрусталя

04.03.2025 | 15:54

Никольский музей стекла и хрусталя прекратит работу с 10 марта. Здание закроют на капитальный ремонт и модернизацию. Об этом рассказали в Пензенской картиной галерее имени К. А. Савицкого, филиалом которой музей и является.

Часть экспозиции разместят в Доме-усадьбе Бахметевых-Оболенских (Никольск, улица Комсомольская, 20), а также в Губернаторском доме в Пензе.

«О дате открытия этих экспозиций будет сообщено дополнительно», - добавили в галерее.

О планах по капитальному ремонту музея стекла и хрусталя стало известно еще летом 2021 года. Здание не обновляли с момента ввода в эксплуатацию - с 1989-го.

В феврале 2025-го на портале госзакупок проводился электронный аукцион по данному объекту. Заказчик (галерея) планировал потратить на капремонт 12 029 933 рубля. На эти деньги специалисты должны заменить канализацию, сети водоснабжения, отопления, электроснабжения, привести в порядок подвальные помещения. Однако по окончании отведенного срока ни одной заявки от потенциальных подрядчиков не поступило.