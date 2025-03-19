В Следкоме России озаботились судьбой Музея народного творчества

19.03.2025 | 11:14

Внимание председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина привлекла информация о плачевном состоянии пензенского Музея народного творчества, расположенного на улице Куйбышева, 45.

Здание является объектом культурного наследия регионального значения «Городская усадьба 50-60-х гг. XIX в.». Его изображение участвовало в онлайн-голосовании за символы для оборотной стороны банкноты номиналом 1 000 рублей, однако оказалось на последнем месте.

Жители Пензы не раз возмущались удручающим состоянием памятника деревянного зодчества. В октябре 2018 года его посетил Иван Белозерцев, бывший тогда губернатором. Осмотрев музей, он заявил, что здание и территорию ждет серьезная реконструкция, запланированная на 2019-й. На разработку проектно-сметной документации в бюджете заложили 3,5 млн рублей.

В конце января 2020-го стало известно, что ремонт музея обойдется в 59 млн. А после задержания и ареста главы региона разговоры о приведении уникального здания в порядок прекратились.

В августе 2024-го министр по охране памятников истории и культуры Пензенской области Александр Понякин рассказал, что в Музее народного творчества последний раз масштабный ремонт и реставрация элементов проводились в 70-х годах прошлого столетия и дом сильно обветшал.

Министр объяснил, что необходимо скорректировать проектную документацию, разработанную несколько лет назад, и пообещал начать работы либо в 2025-м, либо в 2026-м.

В связи с затянувшимися сроками региональное следственное управление СКР организовало процессуальную проверку. Ее проведение контролирует центральный аппарат ведомства.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пензенской области Владимиру Игнатенкову доложить о предварительных и окончательных результатах проверки, сообщили в СКР.