Участникам СВО предлагают бесплатно посетить «Тарханы»

Участники СВО и члены их семей с 19 по 25 апреля смогут бесплатно посетить музей-заповедник «Тарханы», расположенный в Белинском районе. В этот период там будет проходить акция «Музейная неделя».
Гости получат доступ ко всем экспозициям, выставкам «Тарханы. Особо охраняемая территория», «...я находился в беспрерывном странствии...».
Также они смогут принять участие в интерактивных мероприятиях «Кокурки», «Игры лермонтовского времени» или «Смекалка дороже богатства».
Предусмотрены и творческие мастер-классы по изготовлению игрушек из глины, лоскутной куклы-оберега «Верба» или значка из георгиевской ленты в технике канзаши.
Следующие «Музейные недели» для участников СВО и их семей пройдут с 19 по 25 июля и с 18 по 25 октября.
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