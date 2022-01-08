Пензенские загсы перешли на экстерриториальный принцип работы

08.01.2022 | 13:46

В Пензенской области в загсах ввели экстерриториальный принцип работы. Это означает, что для регистрации актов жители региона могут обратиться в любой орган.

«Например, ранее граждане могли зарегистрировать рождение ребенка только по месту его появления на свет либо по месту жительства родителей. Развестись законодательство позволяло только по месту жительства супругов либо по месту государственной регистрации заключения брака. Любой отдел ЗАГС мог только зарегистрировать брак», - пояснили в пресс-службе областного минтруда.

Теперь место жительства или наступления юридического факта не имеет значения, что должно упростить и ускорить процесс получения услуг.

«Все это становится возможным благодаря использованию потенциала Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния, созданного силами сотрудников органов ЗАГС, в котором находятся сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Российской Федерации (начиная с 1926 года по настоящее время)», - добавили в пресс-службе.