Юных пензенцев ждут на архиерейскую рождественскую елку

07.01.2022 | 10:39

В воскресенье, 9 января, в Центре культуры и досуга на улице Ленина пройдет ежегодная архиерейская рождественская елка.

«Представления, которые подготовил «Семейный православный театр», начнутся в 11:00, в 13:00 и в 15:00», - сообщили в информационном отделе Пензенской епархии.

Уточняется, что на мероприятии в 13:00 будет присутствовать митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Прежде архиерейскую елку устраивали в драматическом театре. В 2020-м, к примеру, на нее пригласили воспитанников воскресных школ и детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Организаторы подготовили несколько сотен подарков, чтобы всем хватило. После представления у елки ребят вместе с родителями пригласили на спектакль «Снежная королева».

В 2016 году мероприятие стало едва ли не самым многолюдным по количеству зрителей новогодним представлением: на елку пришли 900 воспитанников.