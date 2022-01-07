Общество

Юных пензенцев ждут на архиерейскую рождественскую елку

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В воскресенье, 9 января, в Центре культуры и досуга на улице Ленина пройдет ежегодная архиерейская рождественская елка.

«Представления, которые подготовил «Семейный православный театр», начнутся в 11:00, в 13:00 и в 15:00», - сообщили в информационном отделе Пензенской епархии.

Уточняется, что на мероприятии в 13:00 будет присутствовать митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Прежде архиерейскую елку устраивали в драматическом театре. В 2020-м, к примеру, на нее пригласили воспитанников воскресных школ и детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Организаторы подготовили несколько сотен подарков, чтобы всем хватило. После представления у елки ребят вместе с родителями пригласили на спектакль «Снежная королева».

В 2016 году мероприятие стало едва ли не самым многолюдным по количеству зрителей новогодним представлением: на елку пришли 900 воспитанников.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

в Центре культуры и досуга на улице Ленина пройдет ежегодная архиерейская рождественская елка.
А где на Ленина Центр культуры и досуга?

Гость||

Попы утешаются.

Гость||

Не водите детей на эту дрянь

Имя: Гость
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