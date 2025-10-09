В Пензе на улице Калинина сбили 15-летнего подростка

09.10.2025 | 10:03

В Пензе в среду, 8 октября, на улице Калинина под колеса иномарки попал 15-летний подросток.

Авария случилась в 15:20. 34-летний мужчина на автомобиле Skoda Rapid сбил юного пешехода, последнего госпитализировали с травмами.

Кроме того, в ДТП пострадала 19-летняя девушка, сидевшая в салоне машины. Ее отпустили после оказания медицинской помощи.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в областной ГАИ.

30 сентября в Пензе на улице Суворова сбили 12-летнюю девочку.

24 сентября на улице Кирова, на нерегулируемом пешеходном переходе рядом с Троицким монастырем, под колеса попал 9-летний ребенок.