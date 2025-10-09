В Пензенской области женщине из ЛНР с трудом назначили пособие

09.10.2025 | 12:26

Женщина из Украины, проживающая в пункте временного размещения для эвакуированных граждан в Пензенской области, добилась назначения пособия на ребенка.

Она обратилась за помощью к уполномоченному по правам человека в регионе Владимиру Фомину, рассказав, что несколько раз подавала заявление на предоставление меры поддержки в областное отделение СФР, но неизменно получала отказ.

Причина заключалась в отсутствии у нее свидетельства о разводе с супругом, получить которое в России женщина не могла, так как брак был расторгнут судом Украины.

Аппарат уполномоченного оказал правовую помощь: сделал запросы в органы власти, нотариальную и торгово-промышленную палаты, уполномоченному по правам человека в Луганской Народной Республике.

«В результате принятых мер ею получена справка о гражданском состоянии, на основании которой принято решение о назначении пособия на ребенка», - сообщил омбудсмен.