Общество

В Пензенской области подтвердилось 177 случаев коронавируса

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В пятницу, 7 января, стало известно, что в Пензенской области подтвердилось еще 177 случаев коронавируса.

Суточное количество инфицированных продолжает снижаться: днем ранее было выявлено 182, 5-го числа - 201, 4-го - 209, 3-го - 215.

В этот раз 116 новых случаев пришлись на Пензу, 21 - на Пензенский район, 8 - на Каменский, по 5 - на Белинский, Сосновоборский районы и город Заречный, по 4 - на Пачелмский и Сердобский районы, 3 - на Бессоновский, по 2 - на Камешкирский и Лунинский, по 1 - на Тамалинский и Шемышейский.

Также региональный оперштаб сообщил о 12 жертвах коронавируса и о 686 выписанных пациентах.

За все время пандемии подтвердилось 103 147 случаев COVID-19. 4 695 человек скончалось, 87 854 выздоровело.

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Гость||

хоть мульен, меня этот вопрос только интересует в рамках опасений вероятности введения очередных ограничивающих свободу мер, а короновирусом с удовольствием бы переболелесли он такой заразный конечно, в чем жутко сомневаюсь имея в качестве неоспоримых доказательств что за 2 года я не заболел им имел несколько тестов (как же хотелось медотвод от досаждений получить по официальному основанию) хотя по доброй воли ни делал никаких проф мер и как только не было угрозы прямого штрафа снимал маски итп, трогал поручни и даже лизал их ради эксперимента но увы

Гость||

Я тож был ,как ты.уверен и с высока смотрел на это всё.и в один прекрасный день уехал в больничку на скорой и в реанимации полежал.радуйся,что ты не заболел.там реальный ад.здоровья тебе.

Имя: Гость
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