В Пензенской области подтвердилось 177 случаев коронавируса

07.01.2022 | 12:41

В пятницу, 7 января, стало известно, что в Пензенской области подтвердилось еще 177 случаев коронавируса.

Суточное количество инфицированных продолжает снижаться: днем ранее было выявлено 182, 5-го числа - 201, 4-го - 209, 3-го - 215.

В этот раз 116 новых случаев пришлись на Пензу, 21 - на Пензенский район, 8 - на Каменский, по 5 - на Белинский, Сосновоборский районы и город Заречный, по 4 - на Пачелмский и Сердобский районы, 3 - на Бессоновский, по 2 - на Камешкирский и Лунинский, по 1 - на Тамалинский и Шемышейский.

Также региональный оперштаб сообщил о 12 жертвах коронавируса и о 686 выписанных пациентах.

За все время пандемии подтвердилось 103 147 случаев COVID-19. 4 695 человек скончалось, 87 854 выздоровело.