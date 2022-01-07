В Пензенской области подтвердилось 177 случаев коронавируса

В пятницу, 7 января, стало известно, что в Пензенской области подтвердилось еще 177 случаев коронавируса.
Суточное количество инфицированных продолжает снижаться: днем ранее было выявлено 182, 5-го числа - 201, 4-го - 209, 3-го - 215.
В этот раз 116 новых случаев пришлись на Пензу, 21 - на Пензенский район, 8 - на Каменский, по 5 - на Белинский, Сосновоборский районы и город Заречный, по 4 - на Пачелмский и Сердобский районы, 3 - на Бессоновский, по 2 - на Камешкирский и Лунинский, по 1 - на Тамалинский и Шемышейский.
Также региональный оперштаб сообщил о 12 жертвах коронавируса и о 686 выписанных пациентах.
За все время пандемии подтвердилось 103 147 случаев COVID-19. 4 695 человек скончалось, 87 854 выздоровело.
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хоть мульен, меня этот вопрос только интересует в рамках опасений вероятности введения очередных ограничивающих свободу мер, а короновирусом с удовольствием бы переболелесли он такой заразный конечно, в чем жутко сомневаюсь имея в качестве неоспоримых доказательств что за 2 года я не заболел им имел несколько тестов (как же хотелось медотвод от досаждений получить по официальному основанию) хотя по доброй воли ни делал никаких проф мер и как только не было угрозы прямого штрафа снимал маски итп, трогал поручни и даже лизал их ради эксперимента но увы