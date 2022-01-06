В регионе впервые с 10 июля выявили менее 200 случаев ковида в сутки

06.01.2022 | 12:22

В Пензенской области продолжает снижаться суточное число инфицированных коронавирусом жителей региона.

В четверг, 6 января, оперативный штаб сообщил о 182 новых случаях. Впервые за почти полгода данный показатель опустился ниже отметки в 200.

До этого менее 200 зараженных (190) в последний раз регистрировали 10 июля. Начиная с 11-го числа (205) их количество стало увеличиваться.

Из 182 новых инфицированных 127 - жители Пензы, 16 - Пензенского района, 12 - Каменского, 5 - Белинского, 4 - города Заречного, по 3 - Лунинского, Сердобского, Сосновоборского и Тамалинского, 2 - Пачелмского, по 1 - Бессоновского, Камешкирского, Малосердобинского и Шемышейского.

Накануне оперштаб проинформировал о 5 пациентах, умерших от коронавируса, и 682 выписанных.

За все время пандемии в Пензенской области подтвердилось 102 970 случаев COVID-19. 4 683 человека скончалось, 87 168 выздоровело.