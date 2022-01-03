Новый год и новые возможности от ГК «Территория жизни»

03.01.2022 | 12:23

Комфорт для покупателей - главный приоритет для ГК «Территория жизни». Компания предоставляет выгодные условия приобретения квартир в своих жилых комплексах, а также создает новые способы сотрудничества и возможность для заработка.

Начало нового года - хорошее время, чтобы приобрести квартиру в готовом, сданном в эксплуатацию доме и переехать в ближайшее время.

Например, в 4-й очереди «Дома у школы» (строение № 11 6-го микрорайона Арбеково) уже в 1-м квартале 2022-го начнется передача ключей.

Рядом с домом расположена современная школа № 78, что очень удобно для семей с детьми. Кроме того, у района хорошая транспортная доступность.

Приобретение жилья особенно актуально сейчас, когда действуют отличные предложения по оформлению ипотеки с господдержкой и субсидированием от застройщика. Условия таковы: часть процентов банку выплачивает застройщик, в итоге покупатель получает комфортную ипотечную ставку от 2,9%*.

Выбрать квартиру в «Доме у школы» можно здесь.

Также готовые квартиры с отделкой SMART PRO есть в уже сданных строениях № 15а и 15б, флагманских smart-домах рядом с пешеходной аллеей, детским садом и паркингом. Можно сразу выбрать 1-, 2- или 3-комнатную с готовым ремонтом и переехать.

Пул готовых квартир в строении № 15а можно представлен здесь.

Начать 2022 год в готовой для переезда квартире - это реально. В отделку уже входят межкомнатные двери, натяжные потолки с точечными светильниками, плитка и ламинат. В дополнение идет стиральная машина и кухонный модуль.

Важно и то, что покупателям квартир в 15-х строениях застройщик на целый год предоставляет бесплатное парковочное место в паркинг-центре. Собственник оплачивает только коммунальные услуги.

По действующим комфортным ценам года выгодно брать квартиры с большой площадью. Например, в пуле готовых квартир строения № 15а «Арбековской заставы» есть просторные функциональные трехкомнатные квартиры площадью 76 квадратных метров, и они уже готовы к заселению.

Узнать о наличии готовых к заселению квартир в сданных эксплуатацию домах можно по телефону единого контактного центра +7 (8412) 203-000.

Застройщик предлагает заработать на сделках с недвижимостью. Участники уникального проекта «Зарабатывай легко с trzh.pro!», рекомендуя знакомым и друзьям готовое жилье от группы компания «Территория жизни», могут получить до 175 000 рублей.

Для этого необходимо:

- пройти быструю регистрацию на портале trzh.pro;

- найти потенциального клиента, желающего приобрести квартиру в ЖК «Арбековская застава» или «Лугометрия»;

- привести клиента в офис продаж, где его проконсультируют профессиональные менеджеры и оформят сделку.

После оплаты клиентом покупки участник проекта получает гарантированное вознаграждение от 1,5 до 2% стоимости реализованной квартиры.

Подробности о возможностях заработать вместе с ГК «Территория жизни» - в телеграмм-канале t.me/trzh_pro.

«В октябре 2021 года стала подбирать себе квартиру в «Территории жизни». Оставила заявку, и на следующий день со мной связалась менеджер по реализации недвижимости Анастасия Аркушенко. При встрече она мне подробно рассказала об условиях покупки квартиры, о действующих акциях.

Мое внимание особенно привлекла возможность заработать на рекомендациях. Если я рекомендую знакомым покупку жилья в «Территории жизни» и сделка состоится, то мне на карту поступит 1,5% стоимости их квартиры. Я воспользовалась данной возможностью и осталась довольна результатом!» - рассказала участница проекта Татьяна Дубовицкая.

Многие думают, что поиск клиента - очень сложный и долгий этап. Однако по мере ознакомления с особенностями предложений в жилых комплексах ГК «Территория жизни», не остается сомнений, что люди захотят приобрести здесь квартиру.

От пользователей портала trzh.pro не требуется никаких вложений и инвестиций. Они получают реальное вознаграждение, не затрачивая собственных средств.

О действующих предложениях расскажут в офисах ГК «Территория жизни» на улице 65-летия Победы, 29, и на Ульяновской 91а (напротив ТЦ «Мега»). В последнем расположен шоурум.

Офисы работают с 9:00 до 21:00, рекомендуется предварительно записаться по телефону +7 (8412) 203-000.

*Не является публичной офертой. Срок действия акции субсидирования ипотечной ставки от застройщика - до 15 января 2022 года. Ипотека предоставляется ПAO «Промсвязьбанк». Ставка - 2,9% на весь срок кредитования. Первоначальный взнос - 20%. Срок кредитования - 30 лет. Минимальная сумма кредита - 600 тыс. рублей. Максимальная сумма кредита - до 3 млн рублей. Застройщик - ООО «СЗ «Т-строй». Проектная декларация размещена на сайте https://www.нашдом.рф/. Объект расположен по адресу: Пензенская область, г. Пенза, ул. 65-летия Победы, 6-й микрорайон, 11-е строение. Содействие в подборе финансовых услуг.