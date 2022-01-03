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Общество

Для пензенцев организуют лыжный забег на Олимпийской аллее

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Во вторник, 4 января, на Олимпийской аллее в Пензе пройдет традиционная акция «Зимние забавы».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, забег на лыжах организуют для учащихся школ, студентов, сотрудников предприятий и организаций. В нем также смогут принять участие активные горожане.

Лыжникам предстоит преодолеть дистанции в два и в четыре километра.

Мероприятие начнется в 9:00. Сначала участники зарегистрируются, а в 10:00 пройдет построение. Старт запланирован на 10:15.

«В рамках акции также состоятся традиционные городские соревнования по спортивному ориентированию на лыжах. Для участников акции с 9:30 до 11:00 будет организован бесплатный прокат лыж. Всем участникам акции при себе необходимо иметь собственноручно заполненное согласие на участие в акции (можно получить при регистрации)», - добавили в мэрии.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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