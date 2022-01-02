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Общество

В 2022-м пензенцы начнут искать работу по-новому

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Ярмарки вакансий и посещение службы занятости могут уйти в прошлое.Теперь, чтобы стать сотрудником какого-то предприятия или организации, даже из дома выходить не придется. Все делается дистанционно.

Помогать в этом людям будет государство. Новшество действует с января 2022-го.

Для получения услуги граждане должны подать заявление в электронном виде на платформу «Работа России». Использование портала госуслуг для данных целей заблокировано.

«Дальнейшее взаимодействие между работодателем и службой занятости будет осуществляться только в электронном виде на данной платформе. С помощью «Личного кабинета» гражданин будет туда заходить и смотреть, что ему подходит, систематически проверять информацию», - пояснил министр труда, соцзащиты и демографии Пензенской области Алексей Качан.

В обязательном порядке информацию об имеющихся вакансиях на портале должны будут размещать федеральные, региональные и местные органы власти, государственные и муниципальные учреждения и различные организации. Для всех услуга будет бесплатной.

«Работодателям, которые в настоящий момент не имеют своего «Личного кабинета» на портале «Работа России», численность сотрудников которых превышает 25 человек, необходимо создать его», - указал Алексей Качан.

Новым для граждан станет обязательная явка в центр занятости в день признания безработным, а также при перерегистрации.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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Гость||

А жить они будут по новому,достойно и бохгато?

Гость||

Конечно! А как же иначе.

Гость||

Я уж думал будут жопы в фоточки выставлять.

Гость||

Зачем мне это , люблю по старинке обивать пороги различных шараг и шаражек. Нравится в глаза смотреть кадровику, кто кого пересмотрит.

Гость||

Федя, ты?

Имя: Гость
Комментарий:

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