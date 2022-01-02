Пенсии выросли до 18 521 рубля

02.01.2022 | 08:44

С 1 января 2022 года вступили в силу изменения, которые увеличили страховую пенсию неработающих пенсионеров. Индексация составила 5,9 процента, а ее средний размер 18 521 рубль, сообщает ТАСС.

Изменения затронули более 30 миллионов человек, уточнили в Пенсионном фонде России.

Во время ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин отметил, что по итогам 2021 года инфляция может превысить 8 процентов. По словам главы государства, правительство должно выполнить обещания по индексации пенсий выше уровня инфляции.

«Мы не должны об этом забывать. Правительство Российской Федерации должно будет сделать все для того, чтобы выполнялись обещания прошлых лет», - заявил Владимир Путин.

В настоящий момент никаких соответствующих решений по вопросу дополнительной индексации пока не было принято.

По закону, с 2019 года и до 2024 года индексация пенсий проходит с 1 января, а не с 1 февраля, как это было ранее. С 1 января 2023 года пенсии будут проиденксированы на 5,6%, с 1 января 2024 года - на 5,5%. По прогнозу Пенсионного фонда России, пенсия вырастет в 2023 году до 19 476 рублей, а в 2024 - до 20 469 рублей.

Согласно прогнозам специалистов Пенсионного фонда, общее число получателей страховой пенсии снизится с 40,9 млн в 2019 году до 30,8 млн в 2024 году.