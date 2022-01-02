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Общество

Пенсии выросли до 18 521 рубля

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С 1 января 2022 года вступили в силу изменения, которые увеличили страховую пенсию неработающих пенсионеров. Индексация составила 5,9 процента, а ее средний размер 18 521 рубль, сообщает ТАСС.

Изменения затронули более 30 миллионов человек, уточнили в Пенсионном фонде России.

Во время ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин отметил, что по итогам 2021 года инфляция может превысить 8 процентов. По словам главы государства, правительство должно выполнить обещания по индексации пенсий выше уровня инфляции.

«Мы не должны об этом забывать. Правительство Российской Федерации должно будет сделать все для того, чтобы выполнялись обещания прошлых лет», - заявил Владимир Путин.

В настоящий момент никаких соответствующих решений по вопросу дополнительной индексации пока не было принято.

По закону, с 2019 года и до 2024 года индексация пенсий проходит с 1 января, а не с 1 февраля, как это было ранее. С 1 января 2023 года пенсии будут проиденксированы на 5,6%, с 1 января 2024 года - на 5,5%. По прогнозу Пенсионного фонда России, пенсия вырастет в 2023 году до 19 476 рублей, а в 2024 - до 20 469 рублей.

Согласно прогнозам специалистов Пенсионного фонда, общее число получателей страховой пенсии снизится с 40,9 млн в 2019 году до 30,8 млн в 2024 году.

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Источник — tass.ru
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Гость||

Знаю эту тётку, вредная очень.. Всё время приходит в Пенсионный фонд и спрашивает когда будет пенсия

Гость||

Откель такая цифра, аж 18, где мои ....осемнадцать лет, на Большом Каретном.

Гость||

В Москве минимальная пенсия 21 190 рублей,субсидии на коммуналку от 10%,льготы пенсионерам на проезд и т.д.

Москва это сердце России,а где живём мы?

Гость||

У кого? Кому за 80?

Гость||

Врет как дышит. Как была пенсия 9900 руб. так и осталась. И то что мы еще живы это наша заслуга а его недоработка.

Гость||

Гость писал(a):

Врет как дышит. Как была пенсия 9900 руб.
Это потому что вы - дурачек?

Гость||

Средний пенсионер станет жить лучше среднего класса с его 17 тысячами.Наконец-то сказочный прорвался,он сделал это.

Гость||

Гость писал(a):

Это потому что вы - дурачек?
А жополизам больше платят?

Гость||

А 6 500 в деревне не хочешь?

Гость||

Длатути! Меня никто не спрашивал?

Гость||

Куприн наш и Пенза "Яма"...

Дмитрий Н. Мотовилов||

Нащот средней пенсии в 18 тыр мощно задвинул. Уважуха...

Однако 2 тыр средних из них где-то потерял.

По дорожке...

Имя: Гость
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