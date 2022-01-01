Житель Иссинского района не дожил до суда за пренебрежение маской

01.01.2022 | 12:09

За 11 месяцев 2021 года Иссинский районный суд рассмотрел 88 дел так называемых безмасочников - граждан, пренебрегающих средствами индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции.

В рамках режима повышенной готовности, действующего в Пензенской области, в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте и такси, в лифтах, на парковках, а также при посещении организаций и учреждений необходимо пользоваться гигиеническими масками для защиты органов дыхания.

За несоблюдение этой меры предусмотрена административная ответственность.

В 83 случаях иссинские служители Фемиды ограничились предупреждением, 4 гражданам назначен штраф.

«Одно дело было прекращено за смертью привлекаемого лица», - добавили в пресс-службе суда.