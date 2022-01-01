Общество

Житель Иссинского района не дожил до суда за пренебрежение маской

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За 11 месяцев 2021 года Иссинский районный суд рассмотрел 88 дел так называемых безмасочников - граждан, пренебрегающих средствами индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции.

В рамках режима повышенной готовности, действующего в Пензенской области, в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте и такси, в лифтах, на парковках, а также при посещении организаций и учреждений необходимо пользоваться гигиеническими масками для защиты органов дыхания.

За несоблюдение этой меры предусмотрена административная ответственность.

В 83 случаях иссинские служители Фемиды ограничились предупреждением, 4 гражданам назначен штраф.

«Одно дело было прекращено за смертью привлекаемого лица», - добавили в пресс-службе суда.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Тряпочки на роже ни от чего не спасают. Штрафодобывающая промышленность работает стакановскими темпами.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Житель Иссинского района не дожил до суда за пренебрежение маской
А сколько этот «борец с режимом» утянул за собой?

Гость||

Гость писал(а):

> penzainform.ru писал(a):

Житель Иссинского района не дожил до суда

> за пренебрежение маской

А сколько этот «борец с режимом» утянул за

> собой?

______

Тебе накой?

Гость||

Гость писал(a):

Тряпочки на роже ни от чего не спасают.
Ты наверное из тех дурачков что дежурную масочку носят на случай «облавы»?

Гость||

Он умер от отравления водкой.

Гость||

Вот как петух бушует беспощадный

Гость||

Гость писал(a):

Он умер от отравления водкой.
Где твои доказательства?

Гость||

Знающий не доказывает, доказывающий не знает.

© Лао Цзы

Гость||

Гость писал(а):

> Гость писал(a):

Тряпочки на роже ни от чего не спасают.
Ты

> наверное из тех дурачков что дежурную масочку носят на случай «облавы»?

________

А ты наверное мусор-палочник

Гость||

Казна разворована чинахуями. Один только Ваня-вор поллярда напиздил. Надо больше штрафов!

Гость||

Ковидоблядство продолжается

Гость||

Твари поганые, а не власть.

Гость||

Его гвардейцы кардинала дубинками заколошматили?

Гость||

Эта новость с бородой! Писали уже про этого бедолагу осенью! Совсем новостей нет у пи, по второму кругу мусолят одно и то же!

Имя: Гость
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