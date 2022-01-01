В новогоднюю ночь пензенцы желали друг другу удачи и денег

01.01.2022 | 18:00

Сотни пензенцев решили встретить Новый год на главной площади города. Взрослые и дети в костюмах, с бенгальскими огнями в руках танцевали под любимые песни.

2020 год провожали без масштабных гуляний - из-за ковидных ограничений, зато 2022-й встретили с песнями и плясками. Каждый надеется, что все плохое останется в прошлом, а Синий Тигр принесет лишь счастье.

«Очень рад, хочется, чтобы всегда были такие праздники, чтобы могли собираться, танцевать, водить хороводы», - отметил Дед Мороз.

Оставить в новогоднюю ночь своих питомцев дома могут не все. Тибетский мастиф и лабрадор пришли на площадь Ленина вместе с хозяйкой. Ей под такой охраной не страшно.

«Поздравляю всех с Новым годом! Счастья, здоровья, удачи, денег - это обязательно», - пожелала жительница Пензы Татьяна Степанова.

За порядком на площади следили сотрудники правоохранительных органов, а миссия веселить людей и дарить им по-настоящему праздничное настроение легла на плечи артистов.