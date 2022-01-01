Общество

В новогоднюю ночь пензенцы желали друг другу удачи и денег

Печать

Сотни пензенцев решили встретить Новый год на главной площади города. Взрослые и дети в костюмах, с бенгальскими огнями в руках танцевали под любимые песни.

2020 год провожали без масштабных гуляний - из-за ковидных ограничений, зато 2022-й встретили с песнями и плясками. Каждый надеется, что все плохое останется в прошлом, а Синий Тигр принесет лишь счастье.

«Очень рад, хочется, чтобы всегда были такие праздники, чтобы могли собираться, танцевать, водить хороводы», - отметил Дед Мороз.

Оставить в новогоднюю ночь своих питомцев дома могут не все. Тибетский мастиф и лабрадор пришли на площадь Ленина вместе с хозяйкой. Ей под такой охраной не страшно.

«Поздравляю всех с Новым годом! Счастья, здоровья, удачи, денег - это обязательно», - пожелала жительница Пензы Татьяна Степанова.

За порядком на площади следили сотрудники правоохранительных органов, а миссия веселить людей и дарить им по-настоящему праздничное настроение легла на плечи артистов.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
0
0
0
0
 
Гость||

Пир во время чумы.

Гость||

18.23, болеешь?

Гость||

Дурачьё! Все деньги у чинуш и без пожеланий, а людям шиш без масла, сколько не говори сахар-во рту сладко не станет, идиоты!

Гость||

В Москве минимальная пенсия не работающим пенсионерам 21 190 рублей.и субсидия от 10% затрат на коммуналку . Там своя Россия...

Гость||

Были 31го на площади Ленина у ёлки, так там одни смугляне из разных сторон света, гутарят на своём, по нашему не понэмэ! Это наше будущее, аминь!

Гость||

У каждого своя Россия.

Гость||

Аллах акбар! Чай такой! Вкусный!

Гость||

« Очень рад, хочется, чтобы всегда были такие праздники, чтобы могли собираться, танцевать, водить хороводы», - отметил Дед Мороз.»

И чем он отметил? Беленькой?

Гость||

Синий тигр? …однако… лгбт рулит? Али алконавты?

Гость||

Желать они что угодно могут, но пока у всех на воротниках лежит хрен.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте