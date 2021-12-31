В Пензе установят мемориальную доску заслуженному врачу РФ

В Пензе появится мемориальная доска заслуженному врачу РФ, доктору медицинских наук, профессору, основоположнику развития кардиологии в Пензенской области Ивану Татарченко.
Соответствующее распоряжение губернатор Олег Мельниченко подписал 28 декабря.
В документе, размещенном на официальном сайте регионального правительства, уточняется, что таким образом было удовлетворено ходатайство ГБУЗ «Клиническая больница № 6 имени Г. А. Захарьина».
На фасаде этого медицинского учреждения (на улице Стасова, 7) и установят мемориальную доску. Сроки пока не уточняются.
В декабре на фасаде лицея № 55 в Пензе закрепили мемориальную доску капитану милиции Олегу Сластухину. В декабре 2000-го он находился в служебной командировке в Урус-Мартановском районе Чечни, при проведении спецоперации был ранен боевиками и скончался в январе в окружном военном госпитале в Ростове-на-Дону. Награжден посмертно орденом Мужества.
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