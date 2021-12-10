В Пензе установили мемориальную доску капитану милиции

10.12.2021 | 19:31

Минутой молчания почтили своих героев в лицее № 55. Мать Олега Сластухина, выпускника этого учебного заведения, пришла на торжественное собрание вместе со снохой и внучкой.

В декабре 2000-го капитан милиции в составе временного отдела внутренних дел находился в служебной командировке в Урус-Мартановском районе Чеченской Республики. При проведении спецоперации был ранен боевиками и скончался в январе в окружном военном госпитале в Ростове-на-Дону. Награжден посмертно орденом мужества.

Региональное отделение всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» выступило с инициативой установить мемориальную доску Олегу Сластухину.

«Не забыли, вспомнили. Благодарность всем», - произнесла мать Олега Сластухина Вера Сластухина.

«Горжусь и советую всем молодым людям стремиться к такому же, чтобы так же уважали», - отметила дочь Олега Сластухина Ирина.

«Ребята, храните память о ваших боевых выпускниках, тех, кто ценой своей жизни дал нам время жить под чистым, мирным небом», - подчеркнул руководитель регионального отделения общественной организации ветеранов «Боевое братство» Юрий Краснов.

Это уже вторая мемориальная доска, которую в лицее № 55 установили в память о героических выпускниках. Другая посвящена Андрею Арефкину, погибшему под Хасавюртом в первой чеченской кампании.