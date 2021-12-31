Общество

В области ввели режим повышенной готовности на время праздников

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С пятницы, 31 декабря, на территории всей Пензенской области введен режим повышенной готовности для органов управления и сил, которые занимаются предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Олег Мельниченко. «Основанием введения режима повышенной готовности считать высокие риски возникновения чрезвычайных ситуаций в период выходных и праздничных дней», - уточняется в документе.

Ответственность за проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций возложена на Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области.

Руководителям исполнительных органов государственной власти, не имеющих штатных дежурных служб, поручили организовать дежурство ответственных должностных лиц из числа руководящего состава. Они должны будут оперативно оценивать обстановку и при необходимости принимать управленческие решения.

То же посоветовали сделать руководителям местных подразделений федеральных органов власти.

Главам городских и районных администраций рекомендовали провести комплекс превентивных мероприятий по обеспечению жизнедеятельности населения в условиях отрицательных температур (проверить резервные источники энергоснабжения, подготовить к возможному развертыванию пункты временного размещения населения, пункты обогрева), а также задействовать имеющиеся ресурсы для разъяснительной работы с населением.

В соответствии с распоряжением губернатора, режим будет действовать по 9 января.

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Гость||

Петуху на вас по фиг

Гость||

penzainform.ru писал(a):

То же посоветовали сделать руководителям местных подразделений федеральных органов власти.
На посохе деда мороза они вертели твои советы. Как кремль им скажет так и сделают, в прочем ты тоже.

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