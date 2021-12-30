Общество

За день 731 житель Пензенской области выписан после COVID-19

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В четверг, 30 декабря, региональный оперативный штаб сообщил о 236 новых случаях COVID-19, подтвержденных за сутки.

166 пациентов (70% от всех заболевших) проживают в областном центре.

31 человек заболел в Пензенском районе, 26 - в Бессоновском.

По 3 инфицированных выявлены в городе Заречном и Шемышейском районе, 2 - в Кузнецком, по 1 - в Лунинском и Сердобском районах.

За все время эпидемии в Пензенской области подтверждено 101 558 случаев коронавирусной инфекции. С ее начала выздоровели 82 447 человек, из которых 731 - за минувшие сутки, это максимальный показатель; предыдущий рекорд, 688 человек, был поставлен 9 декабря.

Скончались 4 621 пациент, в том числе 15 - накануне, 29 декабря.

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Гость||

Идиотский оперштаб сообщает об идиотских подтвержденных случаях

Гость||

Щас еще про крематорий второй юродивый отпишется - и будет ежедневный комплект.

Гость||

Пора отменять ограничения

Гость||

14:20

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Для комплекта дурачка не хватает. Что-то он припозднился.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

15 -
а год назад в этот же день тогда когда был опасный быстро распространяющейся вирус но еще не было вакцинок здесь про новостили

penzainform.ru писал(a):

30.12.2020|20:05Печать

В среду, 30 декабря, в Пензенской области зарегистрировали две смерти от коронавирусной инфекции. Обе жертвы - мужчины.

Гость||

О, один решил за двоих взять количеством.

Гость||

ТРУПЫ, НЯМ НЯМ

Имя: Гость
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