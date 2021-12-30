За день 731 житель Пензенской области выписан после COVID-19

30.12.2021 | 13:49

В четверг, 30 декабря, региональный оперативный штаб сообщил о 236 новых случаях COVID-19, подтвержденных за сутки.

166 пациентов (70% от всех заболевших) проживают в областном центре.

31 человек заболел в Пензенском районе, 26 - в Бессоновском.

По 3 инфицированных выявлены в городе Заречном и Шемышейском районе, 2 - в Кузнецком, по 1 - в Лунинском и Сердобском районах.

За все время эпидемии в Пензенской области подтверждено 101 558 случаев коронавирусной инфекции. С ее начала выздоровели 82 447 человек, из которых 731 - за минувшие сутки, это максимальный показатель; предыдущий рекорд, 688 человек, был поставлен 9 декабря.

Скончались 4 621 пациент, в том числе 15 - накануне, 29 декабря.