За день 731 житель Пензенской области выписан после COVID-19

В четверг, 30 декабря, региональный оперативный штаб сообщил о 236 новых случаях COVID-19, подтвержденных за сутки.
166 пациентов (70% от всех заболевших) проживают в областном центре.
31 человек заболел в Пензенском районе, 26 - в Бессоновском.
По 3 инфицированных выявлены в городе Заречном и Шемышейском районе, 2 - в Кузнецком, по 1 - в Лунинском и Сердобском районах.
За все время эпидемии в Пензенской области подтверждено 101 558 случаев коронавирусной инфекции. С ее начала выздоровели 82 447 человек, из которых 731 - за минувшие сутки, это максимальный показатель; предыдущий рекорд, 688 человек, был поставлен 9 декабря.
Скончались 4 621 пациент, в том числе 15 - накануне, 29 декабря.
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Идиотский оперштаб сообщает об идиотских подтвержденных случаях