В Пензенской области число случаев коронавируса превысило 95 000

09.12.2021 | 13:41

По данным на четверг, 9 декабря, в Пензенской области подтверждено еще 350 случаев коронавирусной инфекции.

286 зараженных - жители Пензы, 5 - Заречного.

Остальные случаи пришлись на районы региона: 13 - на Пензенский, 12 - на Лопатинский, 8 - на Белинский район, 5 - на Бессоновский, 4 - на Сердобский, по 3 - на Иссинский и Каменский, по 2 - на Городищенский, Лунинский, Тамалинский и Шемышейский, по 1 - на Колышлейский, Пачелмский и Кузнецкий.

Вечером 8-го числа региональный оперштаб проинформировал о смерти от коронавируса 19 пациентов и выписке 688 человек.

За все время пандемии в Пензенской области зарегистрировали 95 051 случай COVID-19, 69 700 выздоровевших и 4 377 умерших.