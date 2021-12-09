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Общество

В Пензенской области число случаев коронавируса превысило 95 000

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По данным на четверг, 9 декабря, в Пензенской области подтверждено еще 350 случаев коронавирусной инфекции.

286 зараженных - жители Пензы, 5 - Заречного.

Остальные случаи пришлись на районы региона: 13 - на Пензенский, 12 - на Лопатинский, 8 - на Белинский район, 5 - на Бессоновский, 4 - на Сердобский, по 3 - на Иссинский и Каменский, по 2 - на Городищенский, Лунинский, Тамалинский и Шемышейский, по 1 - на Колышлейский, Пачелмский и Кузнецкий.

Вечером 8-го числа региональный оперштаб проинформировал о смерти от коронавируса 19 пациентов и выписке 688 человек.

За все время пандемии в Пензенской области зарегистрировали 95 051 случай COVID-19, 69 700 выздоровевших и 4 377 умерших.

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Гость||

Сочувствую заболевшим, первые недели жить в страхе, как оно пойдет.

Гость||

Когда будут данные по привитым заболевшим и умершим?в 4 говорят 50 на 50.пензаинформ сделайте официальный запрос как сми, раз министерство не может просто ответить.

Имя: Гость
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