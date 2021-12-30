Общество

В Пензе не выявили фактов сговора при повышении цен на стройматериалы

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На пресс-конференции в Пензенском УФАС России зашла речь о повышении цен на строительные материалы в 2021 году.

В частности, прозвучала информация об увеличении стоимости песка в несколько раз.

«Мы исследовали эти обстоятельства, но, чтобы определить обоснованность либо необоснованность повышения цены, мы должны установить доминирующее положение хозяйствующего субъекта. У нас таких нарушителей на территории Пензенской области не оказалось. В рамках своих полномочий мы такого не выяснили», - сообщила руководитель управления Елена Демидова.

Она подчеркнула, что УФАС тесно взаимодействует с правоохранительными органами и, если оттуда поступит какая-либо информация о наличии картельного сговора или антиконкурентного соглашения между хозяйствующими субъектами, будут приняты меры реагирования.

«Пока такой информации не поступало», - пояснила Елена Демидова.

Повышение цен на стройматериалы не раз обсуждалось в органах власти. В частности, по этой причине до сих пор не начата реконструкция улицы Рябова в Пензе. Договор с подрядчиком пришлось расторгнуть: стоимость контракта потребовалось увеличить на 60 млн, что составляет почти 20% первоначальной суммы.

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Гость||

Так что имеют вас, граждане, во все щели, абсолютно на законных и рыночных основаниях.

Гость||

Пущай только попрогвуют...,их сразу тово...

Гость||

Карьеры-это тема достойных,непростых людей.УФАС может выявить сговор мелких торгашей для отчета и охреначить их по полной.Абсолютно бесполезная структура,но личные вопросы порешать можно.

Гость||

В общем всё в порядке.и с бензином и с продуктами и с проездом и со стройматериалами.мы проверили.расходимся.не шатаем скрепы.

Гость||

БАРДАК......

Гость||

Фас продолжает второй день отжигать. То есть то что цены на металл и дерево выросли в 2 - 3 раза это все норм. Понятно конечно что Пензенская конторка ничего не сделает с огромными воротилами. Вопрос, к чему траты из бюджета на их содержание? Что полезного сделали они за все время? Гос закупки оттягивают своими писульками?

Гость||

Гость писал(а):

> Фас продолжает второй день отжигать. То есть то что цены на металл и дерево

> выросли в 2 - 3 раза это все норм.

В прошлом году с подсолнечным маслом тоже самое было, и тоже норм.

Гость||

Как они могут выявить? Сами себе в ногу выстрелят?

Гость||

Пусть себе в бошку выстрелят, что б не мучаться!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

мы такого не выяснили»,
penzainform.ru писал(a):
«Пока такой информации не поступало», - пояснила Елена Демидова.
И так из года в год! С таким подходом к исполнению своих государевых обязанностей можно десятками лет просидеть: и волки сыты, и овцы целы.

Гость||

Да закройте уже эту никчемную организацию, существующую на наши налоги !!!!

Имя: Гость
Комментарий:

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