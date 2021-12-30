В Пензе не выявили фактов сговора при повышении цен на стройматериалы

30.12.2021 | 09:10

На пресс-конференции в Пензенском УФАС России зашла речь о повышении цен на строительные материалы в 2021 году.

В частности, прозвучала информация об увеличении стоимости песка в несколько раз.

«Мы исследовали эти обстоятельства, но, чтобы определить обоснованность либо необоснованность повышения цены, мы должны установить доминирующее положение хозяйствующего субъекта. У нас таких нарушителей на территории Пензенской области не оказалось. В рамках своих полномочий мы такого не выяснили», - сообщила руководитель управления Елена Демидова.

Она подчеркнула, что УФАС тесно взаимодействует с правоохранительными органами и, если оттуда поступит какая-либо информация о наличии картельного сговора или антиконкурентного соглашения между хозяйствующими субъектами, будут приняты меры реагирования.

«Пока такой информации не поступало», - пояснила Елена Демидова.

Повышение цен на стройматериалы не раз обсуждалось в органах власти. В частности, по этой причине до сих пор не начата реконструкция улицы Рябова в Пензе. Договор с подрядчиком пришлось расторгнуть: стоимость контракта потребовалось увеличить на 60 млн, что составляет почти 20% первоначальной суммы.