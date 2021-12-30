«Т Плюс» в Пензе в праздники будет работать в усиленном режиме

Специалисты Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» в период январских праздников перейдут на усиленный режим работы.
На всех предприятиях «Т Плюс» установят повышенный контроль за работой оборудования электростанции, котельных и тепловых сетей. Организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, утверждены составы ремонтных бригад, проведена дополнительная профилактика спецтехники и автотранспорта.
Весь оперативный персонал подразделений компании прошел необходимый инструктаж. Усилят пропускной режим, а кроме того, специалисты будут нести караульную службу.
«Филиал «Т Плюс» в Пензе обеспечен достаточным резервом мощности для работы в условиях повышенных нагрузок. Для устранения любых нештатных ситуаций организовано оперативное взаимодействие с региональными органами власти, ведомствами и организациями сферы ЖКХ», - подчеркнул директор Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Петр Пашнин.
Теплоэнергетики просят граждан не находиться рядом с местом прохождения теплотрасс надземной и подземной прокладки, а также с тепловыми камерами и не оставлять в этих местах автомобили и другое имущество.
По всем вопросам, связанным с внутридомовыми системами отопления, следует обращаться в свои управляющие компании или ТСЖ.
В случае возникновения аварийной ситуации на тепловых сетях необходимо незамедлительно сообщить в диспетчерскую «Пензенских тепловых сетей» по телефонам: 20-98-80, 20-98-79, 20-99-00.
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