«Т Плюс» в Пензе в праздники будет работать в усиленном режиме

30.12.2021 | 08:58

Специалисты Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» в период январских праздников перейдут на усиленный режим работы.

На всех предприятиях «Т Плюс» установят повышенный контроль за работой оборудования электростанции, котельных и тепловых сетей. Организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, утверждены составы ремонтных бригад, проведена дополнительная профилактика спецтехники и автотранспорта.

Весь оперативный персонал подразделений компании прошел необходимый инструктаж. Усилят пропускной режим, а кроме того, специалисты будут нести караульную службу.

«Филиал «Т Плюс» в Пензе обеспечен достаточным резервом мощности для работы в условиях повышенных нагрузок. Для устранения любых нештатных ситуаций организовано оперативное взаимодействие с региональными органами власти, ведомствами и организациями сферы ЖКХ», - подчеркнул директор Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Петр Пашнин.

Теплоэнергетики просят граждан не находиться рядом с местом прохождения теплотрасс надземной и подземной прокладки, а также с тепловыми камерами и не оставлять в этих местах автомобили и другое имущество.

По всем вопросам, связанным с внутридомовыми системами отопления, следует обращаться в свои управляющие компании или ТСЖ.

В случае возникновения аварийной ситуации на тепловых сетях необходимо незамедлительно сообщить в диспетчерскую «Пензенских тепловых сетей» по телефонам: 20-98-80, 20-98-79, 20-99-00.