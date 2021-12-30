Общество

Пензенцам объяснили, почему опасно пить детское шампанское

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В преддверии Нового года в региональном управлении Роспотребнадзора жителям Пензенской области рассказали о вреде детского шампанского.

По словам специалистов, данный напиток - одно из самых популярных угощений, которое предлагается детям на праздники. Однако оно не принесет пользы здоровью.

В детском шампанском содержится большое количество сахара, следовательно этот продукт очень калорийный. Его регулярное употребление повышает риск ожирения и может привести к возникновению диабета, артериальной гипертензии, болезни сердца, почек.

Детское шампанское - сильногазированный напиток. Углекислый газ плохо влияет на пищеварительную систему. Подобные напитки противопоказаны детям с заболеваниями ЖКТ. Опасны они и для тех, у кого здоровый желудок.

«В детском шампанском есть вредные консерванты, например сорбат калия (Е202) или бензоат натрия (Е211), которые способны вызывать аллергическую реакцию, а в больших количествах - угнетать жизнедеятельность полезных микроорганизмов человека. Не зря для детей до трех лет эти вещества строго запрещены», - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Специалисты добавили, что зачастую производители заменяют настоящий фруктовый сок в напитке на ароматизаторы, которые способны вызвать мгновенную аллергическую реакцию, дерматит. Случается, что влияние данных веществ на организм накопительное, проявляется через несколько лет. Химические заменители ослабляют защиту, негативно сказываются на иммунитете.

«В детском шампанском нет ни капли спирта. Тем не менее многие психологи уверены: напиток создает у ребенка понимание того, что он, подобно взрослым, пьет алкоголь, и это постепенно формирует у него лояльное отношение к полноценным алкогольным напиткам в будущем. Получается, что детское шампанское что-то вроде скрытой рекламы, которая воздействует на подсознание. Не стоит лишний раз заострять внимание ребенка на потенциальной вредной привычке», - отметили в ведомстве.

Опасный шипучий напиток предложили заменить на морсы, компоты, соки, смузи. Они принесут ребенку пользу и намного вкуснее.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

ПИ - рупор хероты.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

в региональном управлении Роспотребнадзора жителям Пензенской области рассказали о вреде детского шампанского.
Ну тогда клейте на него изображения как на пачки сигарет.

Гость||

А детская водка бывает?

Гость||

детское пиво или детская самогонка)))) Тоже не покупаю ребенку эту ерунду чисто психологически, хотя я в детстве пила детское шампанское и выросла совершенно с нелюбовью к алкоголю

Гость||

Нагнетают.

Гость||

Глупомордых запугивают даже детским шампанским.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«В детском шампанском есть вредные консерванты, например сорбат калия (Е202) или бензоат натрия (Е211), которые способны вызывать аллергическую реакцию, а в больших количествах - угнетать жизнедеятельность полезных микроорганизмов человека. Не зря для детей до трех лет эти вещества строго запрещены», - подчеркнули в Роспотребнадзоре.
В абсолютно любой газировки эти консерванты присутствуют.

Гость||

Гость писал(a):

А детская водка бывает?
Бывает безалкогольная водка , это не шутка , просто некоторым нравиться вкус спирта и похмелья ни какого. )

Гость||

Какое изумительное занудство! При необходимости диетолог объяснит, что вреден любой продукт.

Гость||

Да, да, пейте соки из магазина. Только вначале посмотрите, сколько там сахара в пересчёте на стакан. Вы неприятно удивитесь.

Гость||

А дрочить еще пока можно?

Гость||

Гость писал(a):

А дрочить еще пока можно?
В Челябинске местный дрочер умер во время мастурбации в маске.

Гость||

Обычная газировка. Не полезнее и не вреднее, чем кола, фанта или наши лимонады типа "кувака". Накрутка за форму бутылки, как у шампанского - но так велика беда, пусть дети развлекаются!

Гость||

Фанфуряне найдут чем накидаться.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В преддверии Нового года в региональном управлении Роспотребнадзора жителям Пензенской области рассказали о вреде детского шампанского.
Правильно. Будут наливать взрослое шампанское.

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Имя: Гость
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