Общество

Детей сотрудников Росгвардии поздравил Дед Мороз

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Дед Мороз специального назначения ходит в гости только к детям сотрудников Росгвардии. Он и сам из рядов бойцов подразделения: в будни работает в управлении вневедомственной охраны, а в праздники - волшебником.

Кроме своего специального предназначения, ничем другим эти новогодние встречи не отличаются: поздравления, пожелания, хороводы, песни и стихи.

«Чтобы в нынешнем году слезы были не в ходу, чтоб знакомые ценили и домашние любили. Чаще премии вручали, чтоб болезни не напали - в этом суть. А живы будем - остальное все добудем», - зачитал сын сотрудника Управления Росгвардии по Пензенской области Роман Воеводин.

«Дед Мороз специального назначения» - традиционная акция.

«Это замечательная возможность навестить семьи наших товарищей, подарить детям радость общения со сказочными персонажами. Дети очень быстро взрослеют, хотелось бы, чтобы в их жизни всегда было место сказке и чуду. Всем семьям мы желаем светлого будущего, здоровья и счастья», - отметил заместитель начальника Управления Росгвардии по Пензенской области Дмитрий Осипов.

Также в преддверии новогодних праздников сотрудники Росгвардии навестили ветеранов ведомства, выразили им слова благодарности и пожелали крепкого здоровья.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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Гость||

а почему дверь канадка такая же как у меня, я думал они живут в пентхаусах с дверьми элитными

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