Общество

В Пензенской области повышение цен на бензин не сочли нарушением

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Пензенское УФАС не выявило нарушений антимонопольного законодательства при изучении ситуации с ценами на бензин. Об этом заявила руководитель управления Елена Демидова на пресс-конференции во вторник, 28 декабря.

«На территории Пензы и Пензенской области не имеется заводов-производителей. При направлении запросов нам в качестве обоснования предоставляют информацию о том, что повышение цен на бензин обосновано именно тем, что повышают стоимость поставщики и производители», - объяснила она.

Елена Демидова подчеркнула, что возглавляемое ею ведомство проводит ежедневный мониторинг цен на бензин по поручению центрального аппарата. Пока нарушений не выявили, к ответственности никого не привлекли.

По данным Пензастата, публикующего средние потребительские цены на бензин в регионах ПФО, область не раз входила в число субъектов с самым дорогим топливом в округе.

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Гость||

Вот если произойдёт снижение цен, то тут УФАС сразу возбудится и обнаружит нарушения. УФАС контора созданная бороться с населением, но не с буржуями.

Гость||

УФАС-В ПЕНЗЕ нет НПЗ -цены растут на бензин - растут цены и на продукты и на проезд.......

Гость||

ФАС, для чего оно вообще нужно? Пустая трата денег налогоплательщиков. Путенская власть напридумывала бесполезных организаций. Да ещё по три первых зама можно, оказывается. В натуре, в Незнайке на Луне живём.

Гость||

пусть сделают отчет,что сделано полезного для народа....

Гость||

Организация которая доит простых обывателей предпринимателей им да она указывает приказывает штрафуют.

А на углеводы кишка тонка у ФАС!

Закрыть этот Фас, разогнать!

Боятся должности потерять если по чесноку, наказать нефтянку за высокие цены боятся. По Конституции все равны :)))

Гость||

Менять начальника надо, не такого зажравшегося поставьте!

Гость||

Не нашли они нарушений! Проверьте их профпригодность, аттестацию проведите!

Гость||

Если боятся наказать за высокие цены на бензин, надо их заставить снег в Пензе всем Фасом убирать, чистить,бесплатно

Пусть отрабатывают свои страхи перед сеченым.

Гость||

Вы в Краснодаре и Крыму цены гляньте, сразу обрадуетесь

Гость||

Вы за это проголосовали

Гость||

Экономика в России зависит от цен на нефть, бензин...

Именно поэтому ФАС этот :)) не может ни чего сделать. Бюджетник Фас зарплата из бюджета, рубануть сук на котором сидят и кормятся? :)

Да все бюджетники существуют пока цену на нефть США не обвалит,а если обвалит будет попец как в СССР развал!

Имя: Гость
Комментарий:

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