В Пензенской области повышение цен на бензин не сочли нарушением

29.12.2021 | 11:44

Пензенское УФАС не выявило нарушений антимонопольного законодательства при изучении ситуации с ценами на бензин. Об этом заявила руководитель управления Елена Демидова на пресс-конференции во вторник, 28 декабря.

«На территории Пензы и Пензенской области не имеется заводов-производителей. При направлении запросов нам в качестве обоснования предоставляют информацию о том, что повышение цен на бензин обосновано именно тем, что повышают стоимость поставщики и производители», - объяснила она.

Елена Демидова подчеркнула, что возглавляемое ею ведомство проводит ежедневный мониторинг цен на бензин по поручению центрального аппарата. Пока нарушений не выявили, к ответственности никого не привлекли.

По данным Пензастата, публикующего средние потребительские цены на бензин в регионах ПФО, область не раз входила в число субъектов с самым дорогим топливом в округе.