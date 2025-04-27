Эксперт ожидает резкого подорожания шашлыка

27.04.2025 | 10:18

К майским праздникам, традиционному времени для пикников и барбекю на свежем воздухе, ожидается подорожание шашлыка на 10-20% по сравнению с ценами в январе - марте этого года.

По словам доцента кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета «Синергия» Юлии Бутыриной, к увеличению цен на мясо и маринады приведет рост спроса.

«Кроме того, за последний год наблюдалась общая тенденция к повышению цен на мясо и другие ингредиенты шашлыка из-за подорожания кормов, энергоресурсов, логистики и роста других производственных затрат. К тому же надо учитывать общий уровень инфляции в стране», - пояснила эксперт в беседе с изданием «Газета.ру».

В среднем, по данным исследователей, в начале 2025-го россияне платили за шашлык 3,3 тыс. рублей. В марте инфляция (по Росстату) составила 10,34%.

«Точное подорожание шашлыка ближе к майским праздникам сильно зависит от региона, качества мяса и других факторов», - добавила Бутырина.

Ранее гастроэнтеролог назвал лучший гарнир к шашлыку. Дополнительной нагрузки на желудочно-кишечный тракт, по его словам, помогут избежать овощи и зелень.